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На Сумщине прогремели 183 взрыва, есть погибшая и раненый

На Сумщине прогремели 183 взрыва, есть погибшая и раненый

Враг продолжает атаковать Сумскую область

Враг продолжает уничтожать Сумскую область.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 15 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и ствольной артиллерии (10 взрывов).
  • Эсманьская громада: совершены обстрелы из минометов (23 взрыва), РСЗО (8 взрывов), ствольной артиллерии (23 взрыва). В результате обстрела из РСЗО погибла 1 гражданская женщина.
  • Зноб-Новгородская община: зафиксированы обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
  • Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.
  • Великописаревская громада: произведены минометные обстрелы (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и сброс с БПЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).
  • Середино-будская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов) и артиллерийский обстрел (15 взрывов).
  • Краснопольская громада: произошли атака FPV дронов (3 взрывов) и минометные обстрелы (11 взрывов). Кроме того, нанесен удар FPV-дроном (4 взрыва).
  • Дружбовская громада: враг ударил из РСЗО (28 взрывов). В результате обстрела получил ранения 1 человек.
  • Хотинская громада: произведен обстрел из РСЗО (6 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Шалыгинская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии о наступлении оккупационных войск РФ на Харьковщине рассказал, что враг изначально планировал операцию и в Сумской области.

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