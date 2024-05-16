На Сумщине прогремели 183 взрыва, есть погибшая и раненый

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 15 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

Белопольская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и ствольной артиллерии (10 взрывов).

Эсманьская громада: совершены обстрелы из минометов (23 взрыва), РСЗО (8 взрывов), ствольной артиллерии (23 взрыва). В результате обстрела из РСЗО погибла 1 гражданская женщина.

Зноб-Новгородская община: зафиксированы обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).

Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.

Великописаревская громада: произведены минометные обстрелы (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и сброс с БПЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).

Середино-будская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов) и артиллерийский обстрел (15 взрывов).

Краснопольская громада: произошли атака FPV дронов (3 взрывов) и минометные обстрелы (11 взрывов). Кроме того, нанесен удар FPV-дроном (4 взрыва).

Дружбовская громада: враг ударил из РСЗО (28 взрывов). В результате обстрела получил ранения 1 человек.

Хотинская громада: произведен обстрел из РСЗО (6 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

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Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии о наступлении оккупационных войск РФ на Харьковщине рассказал, что враг изначально планировал операцию и в Сумской области.

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