На Сумщине прогремели 183 взрыва, есть погибшая и раненый

Враг продолжает уничтожать Сумскую область.
Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 15 мая 2024 года.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.
В течение дня россияне совершили 37 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 183 взрыва. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Дружбовская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Белопольская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и ствольной артиллерии (10 взрывов).
- Эсманьская громада: совершены обстрелы из минометов (23 взрыва), РСЗО (8 взрывов), ствольной артиллерии (23 взрыва). В результате обстрела из РСЗО погибла 1 гражданская женщина.
- Зноб-Новгородская община: зафиксированы обстрелы из минометов (7 взрывов) и артиллерии (5 взрывов).
- Новослободская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Великописаревская громада: произведены минометные обстрелы (3 взрыва) и обстрелы из артиллерии (7 взрывов) и сброс с БПЛА боеприпаса типа ВОГ (1 взрыв).
- Середино-будская громада: были минометные обстрелы (7 взрывов) и артиллерийский обстрел (15 взрывов).
- Краснопольская громада: произошли атака FPV дронов (3 взрывов) и минометные обстрелы (11 взрывов). Кроме того, нанесен удар FPV-дроном (4 взрыва).
- Дружбовская громада: враг ударил из РСЗО (28 взрывов). В результате обстрела получил ранения 1 человек.
- Хотинская громада: произведен обстрел из РСЗО (6 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).
- Шалыгинская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии о наступлении оккупационных войск РФ на Харьковщине рассказал, что враг изначально планировал операцию и в Сумской области.
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