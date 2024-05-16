В Белгородской области – неспокойно: местные сообщают о взрывах

В Белгороде – неспокойно, местные паблики сообщали о взрывах.

Также местные власти заявили, что громкие звуки в городе и районе связаны с "работой Вооруженных сил РФ".

К тому же власти заявили, что "ВСУ обстреляли" город Шебекино.

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"По предварительной информации, двое мирных жителей пострадали: у одного мужчины – осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины – осколочное ранение спины. Бригадами скорой пострадали доставляются в медицинские учреждения города Белгород. В результате прямых попаданий снарядов произошло возгорание легкового автомобиля. Пожарными расчетами производится гашение объектов", — говорится в сообщении.

В настоящее время различные повреждения зафиксированы в восьми частных жилищных домовладениях: один дом частично разрушен, в остальных домах выбиты окна, иссечены фасады и кровли. В одной квартире многоквартирного дома выбиты окна. Также обломками иссечены 4 автомобиля.

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"Оперативные и аварийные службы на месте занимаются устранением последствий. Подоходный обход территории будет продолжен в светлое время суток", — сообщил местный губернатор.

ТСН.ua ранее писал, что известно о разрушении многоэтажки в Белгороде.

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