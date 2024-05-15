Враг продвинулся возле Волчанска и Калиновки — Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий по состоянию на 4 утра 15 мая по Киеву.

Об этом пишет аналитический канал Deep State.

Враг продвинулся возле Волчанска и Калиновки. Уточнение в Красногоровке.

Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

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