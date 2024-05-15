Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Враг продвинулся возле Волчанска и Калиновки — Deep State

Враг продвинулся возле Волчанска и Калиновки — Deep State

Российские военные двигаются вперед / Фото: Associated Press

Продолжаются бои в Харьковской области.

Аналитики обновили карту боевых действий по состоянию на 4 утра 15 мая по Киеву.

Об этом пишет аналитический канал Deep State.

Враг продвинулся возле Волчанска и Калиновки. Уточнение в Красногоровке.

Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация