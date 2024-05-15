Ворог просунувся біля Вовчанська та Калинівки - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій станом на 4 ранку 15 травня за Києвом.

Про це пише аналітичний канал Deep State.

Ворог просунувся біля Вовчанська та Калинівки. Уточнення в Красногорівці.

Раніше начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється у другий Бахмут.

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