У Сумах пролунали звуки вибухів

У ніч проти 15 травня 2024 року у Сумах прозвучали вибухи.

Про це повідомило Суспільне.

Наразі інших подробиць не озвучується.

Раніше була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики.

Додамо, що уночі у Криму пролунали вибухи.

Окупанти заявили, що збили ракети поблизу "Бельбеку".

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі про наступ окупаційних військ РФ на Харківщині, розповів, що ворог від самого початку планував операцію і в Сумській області.

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