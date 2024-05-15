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У Сумах пролунали звуки вибухів

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У Сумах пролунали звуки вибухів

Перебувайте в укриттях / Фото: Pexels

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 15 травня 2024 року у Сумах прозвучали вибухи.

Про це повідомило Суспільне.

Наразі інших подробиць не озвучується.

Раніше була оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Додамо, що уночі у Криму пролунали вибухи

Окупанти заявили, що збили ракети поблизу "Бельбеку"

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі про наступ окупаційних військ РФ на Харківщині, розповів, що ворог від самого початку планував операцію і в Сумській області.

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