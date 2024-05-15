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У Криму пролунали вибухи - соцмережі

У Криму пролунали вибухи - соцмережі

Гучно у Севастополі, Євпаторії, Сімферопол

На жителей півотрова чекала неспокійна ніч.

У ніч проти 15 травня 2024 року у Мережі з'явилися повідомлення про вибухи в Євпаторії, Сімферополі та Севастополі. 

Окупанти відреагували на це у соціальних мережах:

"ППО працює в Севастополі", всі служби приведено в стан бойової готовності, військові ведуть роботу зі знищення повітряних цілей", - заявив губернатор Развожаєв.

Інфоцентр повідомив про тимчасове обмеження руху автотранспорту Кримським мостом.

Також у Балаклаві, Новофедорівці, Бахчисараї пролунали гучні вибухи. 

Нагадаємо, що російська база протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму була пошкоджена ракетним ударом.

Додамо, що 6 травня ГУР Міноборони України за допомогою дрона Magura V5 уразило і знищило швидкісний катер ворога у бухті Вузька в Криму. Пізніше у розвідці уточнили, що знищили в Чорному морі російський катер серії "Мангуст"150, яких у тамтешній акваторії не так багато. Судно затонуло.

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