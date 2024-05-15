В Крыму раздались взрывы — соцсети

В ночь на 15 мая 2024 года в Сети появились сообщения о взрывах в Евпатории, Симферополе и Севастополе.

Оккупанты отреагировали на это в социальных сетях:

"ПВО работает в Севастополе", все службы приведены в состояние боевой готовности, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", – заявил губернатор Развожаев.

Инфоцентр сообщил о временном ограничении движения автотранспорта по Крымскому мосту.

Также в Балаклаве, Новофедоровке, Бахчисарае раздались громкие взрывы.

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Напомним, что российская база противовоздушной обороны на горе Ай-Петри в Крыму была повреждена ракетным ударом.

Добавим, что 6 мая ГУР Минобороны Украины с помощью дрона Magura V5 поразило и уничтожило скоростной катер врага в бухте Узка в Крыму. Позже в разведке уточнили, что уничтожили в Черном море российский катер серии "Мангуст", которых в тамошней акватории не так много. Судно затонуло.

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