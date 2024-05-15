В Сумах раздались звуки взрывов

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
В ночь на 15 мая 2024 года в Сумах прозвучали взрывы.
Об этом сообщило Общественное.
Пока других подробностей не озвучивается.
Ранее была объявлена воздушная тревога из — за угрозы баллистики.
Добавим, что ночью в Крыму раздались взрывы.
Кафиры заявили, что сбили ракеты вблизи "Бельбека".
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии о наступлении оккупационных войск РФ на Харьковщине, рассказал, что враг изначально планировал операцию и в Сумской области.
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