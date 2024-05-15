В Сумах раздались звуки взрывов

В ночь на 15 мая 2024 года в Сумах прозвучали взрывы.

Об этом сообщило Общественное.

Пока других подробностей не озвучивается.

Ранее была объявлена воздушная тревога из — за угрозы баллистики.

Добавим, что ночью в Крыму раздались взрывы.

Кафиры заявили, что сбили ракеты вблизи "Бельбека".

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов в комментарии о наступлении оккупационных войск РФ на Харьковщине, рассказал, что враг изначально планировал операцию и в Сумской области.

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