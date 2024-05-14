Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Буданов: у прикордонні Сумщині перебуває невелике угруповання росіян

Буданов: у прикордонні Сумщині перебуває невелике угруповання росіян

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Фото: Getty Images

Росіяни утримують невелике угруповування сил в прикордонні Сумської області.

Очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі про наступ окупаційних військ РФ на Харківщині, розповів, що ворог від самого початку планував операцію і в Сумській області.   

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Станом на зараз, невелике угруповування сил вони утримують в прикордонні. Але ситуація поки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану", - зазначив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ОПЕРАТИВНО ПО СИТУАЦІЇ НА ХАРКІВЩИНІ І СУМЩИНІ ВІД БУДАНОВА!

Нагадаємо, раніше Буданов попереджав, що Росія може розпочати новий наступ в Сумській області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація