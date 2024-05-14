Буданов попередив, що РФ може почати наступ ще в одній області

Коментуючи наступ ворога на Харківщині, начальник ГУР сказав, що "ситуація на межі".

Українські війська зможуть зміцнити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Водночас Росія може розпочати новий наступ, але вже в Сумській області.

Про це заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє The New York Times.

"Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної", – заявив Буданов по відеозв’язку з бункера в Харкові.

За оцінками начальника ГУР, атаки російських військ на північному сході мають на меті розтягнути і без того незначні резерви українських військ та відволікти їх від боїв деінде. Буданов визнав, що саме це і відбувається зараз.

Очільник військової розвідки поінформував, що українська армія намагається перекинути війська з інших ділянок лінії фронту, щоб зміцнити свою оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко.

"Усі наші сили або тут, або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає", – заявив Буданов.

На думку начальника ГУР, українські війська зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів. Але він очікує, що Росія розпочне нову атаку в Сумській області.

До слова, за оцінками військового експерта Олега Жданова, наступ РФ на Харківщині – це відволікальний маневр від боїв на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог прагне відрізати ЗСУ у Вовчанську від логістики з Харкова. Експерт назвав малою ймовірність, що окупанти дійдуть до Харкова.

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