У ще двох містах на Сумщині оголосили евакуацію: деталі

На Сумщині почали евакуювати людей з міст Білопілля та Ворожба.

У Сумській області почали проводити евакуацію з міст Білопілля та Ворожба. Це пов'язано з регулярними російськими ударами по цих містах.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Facebook. Відповідне розпорядження підписав начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

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"Ми маємо захищати своє населення... Це не примусова, а завчасна добровільна евакуація з тих населених пунктів, де значно збільшилася кількість обстрілів", – зазначив Володимир Артюх під час апаратної наради.

Наразі в громадах триває оповіщення населення про евакуацію.

Жителі Білопілля та Ворожби, і особливо сім’ї з дітьми, які бажають евакуюватися, мають звернутися до старост і голів громад. Евакуйоване населення обіцяють розмістити в місцях компактного проживання на території області.

Крім того, в ОВА нагадали, що в області триває евакуація населення з прикордонних громад у межах 5-кілометрової зони від кордону з РФ, яка розпочалася ще в липні 2023 року. Під евакуацію підпадають жителі 115 прикордонних населених пунктів у 15 громадах 4 районів області, які перебувають під постійним ворожим обстрілом.

За даними обланої адміністрації, від січня до квітня цього року на території Сумщини від ворожих обстрілів та авіаційних ударів загинуло 40 жителів, поранено – 110, зокрема 13 дітей.

Лише за минулий тиждень загинуло 3 людей, поранено 7, з них 3 дітей.

Нагадаємо, що після початку наступу РФ на Харківщині у зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення. Мешканці Вовчанська, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і погрожували вбити (відео).

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