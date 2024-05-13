В еще двух городах на Сумщине объявили эвакуацию: детали

На Сумщине начали эвакуировать людей из городов Белополье и Ворожба.

В Сумской области начали проводить эвакуацию из городов Белополье и Ворожба. Это связано с регулярными российскими ударами по этим городам.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook. Соответствующее распоряжение подписал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

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"Мы должны защищать свое население... Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов", – отметил Владимир Артюх во время аппаратного совещания.

В громадах продолжается оповещение населения об эвакуации.

Жители Белополья и Ворожбы, и особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям громад. Эвакуированное население обещают разместить в местах компактного проживания на территории области.

Кроме того, в ОВА напомнили, что в области продолжается эвакуация населения из приграничных громад в пределах 5-километровой зоны от границы с РФ, которая началась еще в июле 2023 года. Под эвакуацию подпадают жители 115 приграничных населенных пунктов в 15 громадах 4 районов области, которые находятся под постоянным вражеским обстрелом.

По данным обланой администрации, с января по апрель этого года на территории Сумщины от вражеских обстрелов и авиационных ударов погибли 40 жителей, ранены – 110, в том числе 13 детей.

Только за прошедшую неделю погибли 3 человека, ранены 7, из них 3 детей.

Напомним, что после начала наступления РФ на Харьковщине в связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах начали эвакуацию местного населения. Жители Волчанска, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что оккупанты три дня держали их в подвале и угрожали убить (видео).

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