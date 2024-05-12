Как сотни украинцев бегут из Харьковщины после нападения окупантов – детали от BBС

В приграничном Волчанске почти не осталось местных жителей.

Из-за российского наступления из Харьковской области эвакуировали более 4 тысяч человек, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

В BBC рассказали, как украинцы из приграничных населенных пунктов убегают, спасаясь от россиян.

В приграничном Волчанске почти не осталось местных жителей. Один из немногих оставшихся Сергей рассказал ВВС, что его дом и машины были уничтожены российской планирующей бомбой.

Его жена была доставлена ​​в больницу с более серьезными травмами. Пожар все еще дымил над остатками его дома. Сергей сказал, что не хочет уезжать, потому что боится, что может произойти с их четырьмя козами.

Пока журналисты осматривали повреждения, раздался свист еще новых КАБов, а затем сильный грохот взрыва.

"Российская авиация оказывает все более смертоносный эффект, а у Украины пока нет ответа", – отмечают в издании.