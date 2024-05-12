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Как сотни украинцев бегут из Харьковщины после нападения окупантов – детали от BBС

Как сотни украинцев бегут из Харьковщины после нападения окупантов – детали от BBС

Эвакуация местных жителей из приграничья Харьковщины / Фото: Facebook/Полиция Харьковщины

В приграничном Волчанске почти не осталось местных жителей.

Из-за российского наступления из Харьковской области эвакуировали более 4 тысяч человек, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.

В BBC рассказали, как украинцы из приграничных населенных пунктов убегают, спасаясь от россиян.

В приграничном Волчанске почти не осталось местных жителей. Один из немногих оставшихся Сергей рассказал ВВС, что его дом и машины были уничтожены российской планирующей бомбой.

Его жена была доставлена ​​в больницу с более серьезными травмами. Пожар все еще дымил над остатками его дома. Сергей сказал, что не хочет уезжать, потому что боится, что может произойти с их четырьмя козами.

Пока журналисты осматривали повреждения, раздался свист еще новых КАБов, а затем сильный грохот взрыва.

"Российская авиация оказывает все более смертоносный эффект, а у Украины пока нет ответа", – отмечают в издании.

Эвакуация местных жителей из приграничья Харьковщины / ©
Эвакуация местных жителей из приграничья Харьковщины

Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.

В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.

Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.

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