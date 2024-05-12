Как сотни украинцев бегут из Харьковщины после нападения окупантов – детали от BBС

В приграничном Волчанске почти не осталось местных жителей.
Из-за российского наступления из Харьковской области эвакуировали более 4 тысяч человек, сообщил глава местной ОВА Олег Синегубов.
В BBC рассказали, как украинцы из приграничных населенных пунктов убегают, спасаясь от россиян.
В приграничном Волчанске почти не осталось местных жителей. Один из немногих оставшихся Сергей рассказал ВВС, что его дом и машины были уничтожены российской планирующей бомбой.
Его жена была доставлена в больницу с более серьезными травмами. Пожар все еще дымил над остатками его дома. Сергей сказал, что не хочет уезжать, потому что боится, что может произойти с их четырьмя козами.
Пока журналисты осматривали повреждения, раздался свист еще новых КАБов, а затем сильный грохот взрыва.
"Российская авиация оказывает все более смертоносный эффект, а у Украины пока нет ответа", – отмечают в издании.
Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе к северу от Харькова.
В связи с интенсивным обстрелом со стороны противника в Волчанске и близлежащих селах приступили к эвакуации местного населения.
Военный Денис Ярославский, комментируя наступление РФ в Харьковской области, заявил, что есть много вопросов к тем, кто оставил позиции и к фортификационным сооружениям.
Читайте также:
- Наступление окупантов в Харьковской области: РФ привлекла наемников из Африки — "Атеш"
- В Харьковской области увеличилось как "серая зона", так и количество населенных пунктов, где ведутся бои
- Россияне ударили по Волчанску на Харьковщине: под завалами оказалась семья, есть жертва
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УЖАС ПОСЛЕ УДАРА... Кадры, как спасатели извлекают из-под завалов на Харьковщине пострадавших