Як сотні українців тікають з Харківщини після нападу окупантів – деталі від BBC

У прикордонному Вовчанську майже не залишилося місцевих жителів.
Через російський наступ з Харківської області евакуювали понад 4 тисячі людей, повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.
У ВВС розповіли, як українці з прикордонних населених пунктів тікають, рятуючись від росіян.
У прикордонному Вовчанську майже не залишилося місцевих жителів. Один із небагатьох, хто залишився – Сергій розповів ВВС, що його будинок і машини були знищені російською плануючою бомбою.
Його дружина була доставлена в лікарню з більш серйозними травмами. Пожежа все ще диміла над залишками його будинку. Сергій сказав, що не хоче виїжджати, бо боїться, що може статися з їхніми чотирма козами.
Поки журналісти оглядали пошкодження, пролунав свист ще нових КАБів, а потім сильний гуркіт вибуху.
"Російська авіація надає все більш смертоносний ефект, а Україна поки що не має відповіді", – зазначають у виданні.
Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.
У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.
Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.
Читайте також:
- Наступ окупантів на Харківщині: РФ залучила найманців з Африки – "Атеш"
- У Харківській області збільшилась як "сіра зона", так і кількість населених пунктів, де точаться бої
- Росіяни вдарили по Вовчанську на Харківщині: під завалами опинилась родина, є жертва
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЖАХ ПІСЛЯ УДАРУ... Кадри, як рятувальники витягають з-під завалів на Харківщині постраждалих