Як сотні українців тікають з Харківщини після нападу окупантів – деталі від BBC

У прикордонному Вовчанську майже не залишилося місцевих жителів.

Через російський наступ з Харківської області евакуювали понад 4 тисячі людей, повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

У ВВС розповіли, як українці з прикордонних населених пунктів тікають, рятуючись від росіян.

У прикордонному Вовчанську майже не залишилося місцевих жителів. Один із небагатьох, хто залишився – Сергій розповів ВВС, що його будинок і машини були знищені російською плануючою бомбою.

Його дружина була доставлена ​​в лікарню з більш серйозними травмами. Пожежа все ще диміла над залишками його будинку. Сергій сказав, що не хоче виїжджати, бо боїться, що може статися з їхніми чотирма козами.

Поки журналісти оглядали пошкодження, пролунав свист ще нових КАБів, а потім сильний гуркіт вибуху.

"Російська авіація надає все більш смертоносний ефект, а Україна поки що не має відповіді", – зазначають у виданні.