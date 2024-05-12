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Як сотні українців тікають з Харківщини після нападу окупантів – деталі від BBC

Як сотні українців тікають з Харківщини після нападу окупантів – деталі від BBC

Евакуація місцевих жителів з прикордоння Харківщини / Фото: Facebook/Поліція Харківщини

У прикордонному Вовчанську майже не залишилося місцевих жителів.

Через російський наступ з Харківської області евакуювали понад 4 тисячі людей, повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

У ВВС розповіли, як українці з прикордонних населених пунктів тікають, рятуючись від росіян.

У прикордонному Вовчанську майже не залишилося місцевих жителів. Один із небагатьох, хто залишився – Сергій розповів ВВС, що його будинок і машини були знищені російською плануючою бомбою.

Його дружина була доставлена ​​в лікарню з більш серйозними травмами. Пожежа все ще диміла над залишками його будинку. Сергій сказав, що не хоче виїжджати, бо боїться, що може статися з їхніми чотирма козами.

Поки журналісти оглядали пошкодження, пролунав свист ще нових КАБів, а потім сильний гуркіт вибуху.

"Російська авіація надає все більш смертоносний ефект, а Україна поки що не має відповіді", – зазначають у виданні.

Евакуація місцевих жителів з прикордоння Харківщини / ©
Евакуація місцевих жителів з прикордоння Харківщини

Нагадаємо, вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.

У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.

Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.

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