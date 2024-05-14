Буданов предупредил, что РФ может начать наступление еще в одной области

Комментируя наступление врага в Харьковской области, начальник ГУР сказал, что "ситуация на грани".

Украинские войска смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение нескольких дней. В то же время, Россия может начать новое наступление, но уже в Сумской области.

Об этом заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает The New York Times.

"Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической", – заявил Буданов по видеосвязи с бункера в Харькове.

По оценкам начальника ГУР, атаки российских войск на северо-востоке преследуют цель растянуть и без того незначительные резервы украинских войск и отвлечь их от боев в другом месте. Буданов признал, что именно это и происходит сейчас.

Глава военной разведки проинформировал, что украинская армия пытается перебросить войска из других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было сложно.

"Все наши силы либо здесь, либо в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", – заявил Буданов.

По мнению начальника ГУР, украинские войска смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение нескольких дней. Но он ожидает, что Россия приступит к новой атаке в Сумской области.

К слову, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, наступление РФ в Харьковской области – это отвлекающий маневр от боев на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг стремится отрезать ВСУ в Волчанске от логистики из Харькова. Эксперт назвал малой вероятность, что оккупанты дойдут до Харькова.

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