Астрологічний прогноз на 15 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: кількість докладених раніше зусиль – у всіх сферах життя – цього дня переходить у якість, тому можна говорити про своєрідний – умовний – «врожай», а те, яким він буде, безпосередньо залежить від того, наскільки плідною була робота.

Символ дня: Птах фенікс.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: червоний, пурпуровий, багряний, маковий.

Щасливе каміння дня: червоний граніт, агат, моріон.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, яка почалася цього дня, може стати причиною серйозних ускладнень, тому необхідно звернутися до лікаря.

Харчування дня: велика ймовірність харчового отруєння, тому важливо стежити за свіжістю та якістю продуктів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливання та підживлення.

Магія та містика дня: можна ворожити, ставлячи будь-які запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому їхній сюжет та деталі необхідно запам'ятати, щоб згодом проаналізувати.

Табу дня: сидячий спосіб життя може спричинити погіршення самопочуття.

Цитата дня: «Легко досягнута згода не заслуговує на довіру» (Лао-Цзи).

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