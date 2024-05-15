Астрологический прогноз на 15 мая

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: количество приложенных ранее усилий – во всех сферах жизни – в этот день переходит в качество поэтому можно говорить о своеобразном – условном – «урожае», а то, каким он будет, напрямую зависит от того, насколько плодотворной была работа.

Символ дня: Птица феникс.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, алый, пурпурный, багряный, маковый.

Счастливые камни дня: красный гранит, агат, морион.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: любая болезнь, начавшаяся в этот день, может стать причиной серьезных осложнений, поэтому необходимо без промедления обратиться к врачу.

Питание дня: велика вероятность пищевого отравления, поэтому важно следить за свежестью и качеством продуктов.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: растения нуждаются в интенсивном поливе и подкормке.

Магия и мистика дня: можно гадать, задавая любые вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому их сюжет и детали необходимо запомнить, чтобы впоследствии проанализировать.

Табу дня: сидячий образ жизни может стать причиной ухудшения самочувствия.

Цитата дня: «Легко достигнутое согласие не заслуживает доверия» (Лао-Цзы).

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