Кто на самом деле взорвал многоэтажку в Белгороде: есть удивительные нюансы

В российском Белгороде подъезд жилого дома обрушился вместе с людьми, россияне традиционно кричат о теракте, мол, во всем виновата ракета. Но есть и нюансы – взрыв произошел снизу.

Так что же там случилось: неудачная работа российской ПВО или снова “рязанский сахар” и подрыв собственных людей ради картинки? Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Обвал дома в Белгороде

Утром 12 мая в Белгороде раздался мощный взрыв. Впоследствии в Сети появились кадры, где видно, что полностью обрушился подъезд дома с первого по десятый этаж, а это 16 квартир. Под завалами оказались люди.

Нашли "виновных"

Впоследствии местный губернатор заявил, что в доме было 40 квартир. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то и на них обрушилась крыша дома. Позже сообщили, что ни волонтеры, ни спасатели не пострадали в результате обвала крыши. В этот же момент в РФ "нашли виновных", заявив, что это был теракт киевского режима — собственно ничего нового, россияне всегда врут, это всем известно.

Взрыв прокомментировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова: "Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которым стоят западные спонсоры".

Заявление губернатора

По сообщениям пропагандистов, "снаряд попал прямо в дом". Не смолчал, конечно, и губернатор Белгорода Гладков, жалуется, какая Украина коварна, что ударила по мирным жителям. Говорят, что из-под завалов получили тела 15 человек, еще 27 получили ранения, и Путин людей не считает, россияне уже должны с этим смириться.

Откровенная ложь МО РФ и что произошло на самом деле?

Хорошо, что бить по мирным украинцам 10 лет подряд — это не террор и "не преступный режим". В этой истории есть очень и очень много нюансов, о которых российская власть, конечно же, молчит. В частности, в Минобороны России заявили, что в жилой дом попал фрагмент сбитой украинской ракеты "Точка-У", которых российская ПВО сбила вроде аж шесть. Но взрыв действительно произошел снизу, а не из-за попадания ракеты или падения обломков ракеты.

Все мы хорошо знаем таланты российской власти и спланированные теракты в корыстных целях или как оправдание своих зверств. Вот и в этот раз это был действительно теракт, но не украинской армии, а российского режима. Об этом говорят в Центре противодействия дезинформации.

В частности, глава ЦПИ Андрей Коваленко объяснил, что не столько с заявлениями пропагандистов : «Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов. Соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности. Также это мог быть бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас выкручивает в обстрелы дома в собственных интересах”.

Что говорят аналитики?

Эту информацию также подтверждает и OSINT-аналитик Tender и называет версии обвала – это взрыв изнутри, взрыв газа, обстрел бомбами с севера, то есть из России. В то же время эксперт исключил, что здание могли обстрелять с территории Украины. Кроме того, эксперт добавил, что обрушение дома в Белгороде напоминает ему события, которые происходили в Москве в 1999 году. И продемонстрировал видеодоказательство.

“В Белгороде взорвали жилой дом. За время этой войны я видел много пораженных жилых домов, и я почти уверен, что это совсем другое. Схема взрыва указывает на взрыв изнутри строения. Я не вижу ни одной падающей ракеты, а дым и обломки летят в сторону. Я зациклил это видео, чтобы подчеркнуть это. Это имеет все признаки того, что произошло в 1999 году в Москве, когда ФСБ России взорвало многоэтажные дома, чтобы «оправдать» войну в Чечне», – написал аналитик.

Версии обрушения

Также важно отметить, что на видеозаписях с места происшествия не видно падающих объектов. Это может указывать на другие причины инцидента, а не на "последствия украинского обстрела", как утверждают пропагандисты и российские официальные лица. Следует обратить внимание, что большинство окон в доме остаются целыми. А по горькому опыту русско-украинской войны мы знаем, что бывает с окнами по причине прилета обломков.

Позже аналитик добавил, что нельзя исключить и версию со взрывом газа. Он отметил, что российская инфраструктура разрушается налево и направо, поэтому иногда в России трудно определить, что это: теракт, халатность или несчастный случай.

Tender также отметил, что в здание могли попасть сзади, то есть с севера, и поэтому на этом кадре нет ракеты, это также потенциальный сценарий: “В этом случае ракета должна была прилететь с северо-восточного направления. Боеприпас типа FAB-250/FAB-500, выпущенный из российского самолета, обладает достаточной взрывной мощностью, чтобы вызвать такое разрушение”.

Похожее мнение и военный эксперт Александр Коваленко.

Что действительно стоит за этим терактом?

Также в комментарии "24 канала" политолог Олег Лесной объяснил причины того, почему российские власти снова прибегли к подобным терактам, которых уже и так не имело в ее истории.

“Скорее всего, это сделали, чтобы "ободрить" население после выборов. Что-то вроде "вперед на Харьков, потому что ни нас обстреливают". Если же не обстрел, то приплетут какую-нибудь "террористическую организацию". Придумают какой-то "украинский след". Произошло это событие. И сейчас пропагандисты будут "забросать" туда все акции, которые планировали. Первое — это мобилизация. Хотят побуждать народ идти на войну. Потом будут давить на Запад, чтобы там не давали Украине оружие. Россияне делают эти акции влияния буквально "веером". Запустят 10 спецопераций.

Армия РФ сбросила бомбы на Белгород?

В то же время не стоит забывать, что российский Белгород регулярно получает повреждения из-за войны РФ в Украине. При этом большинство повреждений гражданской инфраструктуры город получил из-за деятельности собственных войск, которые регулярно теряют фугасные авиабомбы, или не могут обуздать свою ПВО. Эту версию придерживается и военный эксперт Иван Ступак и еще раз подтверждает Александр Коваленко.

Теракты в РФ по приказу Путина

И все же следует напомнить, как Россия совершала теракты по отношению к своим людям, чтобы обвинить кого-то и оправдать свою агрессию к другим народам. В сентябре 1999 г. в РФ произошла серия взрывов жилых домов, причем несколько инцидентов произошли в Москве. 8 сентября на первом этаже девятиэтажного дома в Москве сработало взрывное устройство, в результате чего были полностью разрушены два подъезда. Атака унесла жизни 106 человек, еще 690 получили ранения различной степени тяжести.

Через четыре дня, 13 сентября, Москву потряс еще один взрыв, на этот раз в подвале восьмиэтажного жилого дома на Каширском шоссе. Этот второй теракт привел к трагической гибели 124 человек. Тогда во всем обвинили чеченцев, однако эксперты уверены, что все эти взрывы — дело рук ФСБ и лично Путина, который на тот момент был премьер-министром РФ.

В книге под названием "ФСБ подрывает Россию" бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и историка Юрия Фельштинского утверждается, что ФСБ организовала взрывы из известного Путина для того, чтобы оправдать начало Второй чеченской войны. Кроме того, теракты обеспечили Путину популярность у населения.

После подрывов в ряде русских городов 22 сентября 1999 года произошел инцидент в Рязани, который позже получил название рязанский сахар. Тогда местный житель заметил, как неизвестные заносили мешки в подвал многоэтажного дома. Мужчина вызвал полицейских, выяснивших, что в мешках находилось взрывчатое вещество гексоген. В ФСБ утверждали, что это были "антитеррористические учения" и в мешках был обычный сахар.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Кто взорвал многоэтажку в Белгороде? Внимательные заметили УДИВИТЕЛЬНЫЕ НЮАНСЫ!

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