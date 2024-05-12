Обвал целого подъезда многоэтажки в Белгороде: версия Минобороны РФ

В Минобороны РФ признали, что здание обрушилось из-за работы ПВО.

Министерство обороны страны-агрессорки лживо заявило, что многоэтажка в Белгороде якобы обрушилась из-за обломка сбитой "украинской ракеты "Точка-У".

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства страны-террористки.

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"Около 11.40 мск киевский режим совершил террористическую атаку на жилые кварталы города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Ольха" и RM-70 "Вампир". Во время отражения атаки российскими средствами ПВО "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха", — заявили там.

Отметим, руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко опровергает причастность Украины к обвалу. Как видно на видео, распространенном в Сети, дом в Белгороде, скорее всего, взорвали.

"На видео с камер не видно падающих объектов. Соответственно, все обвинения россиян в обстреле Силами обороны пока не соответствуют действительности", — подчеркнул он.

Официально Украина по состоянию на 13.00 не комментировала падение подъезда в Белгороде.

Напомним, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, в результате чего погибли и ранены. Местные власти обвинили ВСУ.

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