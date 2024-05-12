Обвал цілого під'їзду багатоповерхівки у Бєлгороді: версія Міноборони РФ

У Міноборони РФ визнали, що будинок обвалився через роботу ППО.
Міністерство оборони країни-агресорки брехливо заявило, що багатоповерхівка у Бєлгороді нібито обвалилися через уламок збитої "української ракети "Точка-У".
Про це йдеться у заяві оборонного відомства країни-терористки.
"Близько 11.40 мск київський режим здійснив терористичну атаку на житлові квартали міста Бєлгорода із застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У", реактивних систем залпового вогню "Вільха" і RM-70 "Вампір". Під час відбиття атаки російськими засобами ППО знищено шість ракет "Точка-У", чотири реактивні снаряди РСЗВ "Вампір" і два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха", - заявили там.
Наголосимо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко спростовує причетність України до обвалу. Як видно на відео, поширене у Мережі, будинок у Бєлгороді, найімовірніше, підірвали.
"На відео з камер не видно об'єктів, які падають. Відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі Силами оборони наразі не відповідають дійсності", - підкреслив він.
Офіційно Україна станом на 13:00 не коментувала падіння під'їзду у Бєлгороді.
Нагадаємо, 12 травня у Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку, внаслідок чого є загиблі та поранені. Місцева влада звинуватила ЗСУ.
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