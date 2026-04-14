У Тараканівському форту на Рівненщині обвалилася частина стіни (фото, відео)

У Тараканівському форту обвалилася частина історичної будівлі. Фото: Андрій Швачко / © соцмережі

Реклама

У Дубенському форті-заставі, відомому як Тараканівський форт, обвалилася частина стіни Центральної казарми.

Про це повідомив дослідник фортифікації Андрій Швачко.

Що відомо про Тараканівський форт

За його словами, про обвал стіни стало відомо ще 13 квітня. Варто зауважити, що Дубенський форт, який також відомий як Тараканівський або Нова Дубенська фортеця, є важливою архітектурною пам’яткою ХІХ століття та зразком військової інженерії. Ця оборонна споруда розташована в Дубенському районі Рівненської області на мальовничих пагорбах поблизу річки Іква.

Реклама

За своєю структурою комплекс має обриси ромба, сторони якого сягають 240 метрів. Зовнішній периметр захищений глибоким ровом та високими земляними валами з масивними стінами. У самому центрі укріплення стоїть двоповерхова будівля казарми, де за часів активної експлуатації базувався штаб коменданта, артилерійська рота та різноманітні господарські й складські приміщення. Потрапити до центрального ядра можна було через чотири підземні тунелі, прокладені під внутрішньою лінією оборони.

Система укріплень налічує 105 захищених казематів, розташованих по всьому периметру. Планування передбачало складну систему доступу, що вимагала подолання двох ліній оборонних рубежів. Окремим елементом фортифікаційного ансамблю є так зване «Земляне укріплення». Воно відокремлене від основної частини комплексу залізничною колією, через що наразі залишається важкодоступним для огляду.

