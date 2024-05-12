Развал многоэтажки в Белгороде: Коваленко предположил, почему на самом деле обрушился подъезд

В РФ заявили, что обрушение секции многоэтажки в Белгороде стало следствием неудачного отражения ракетной атаки Украины. Впрочем, это далеко не так.

События в РФ прокомментировал политико-военный обозреватель Александр Коваленко.

"Детонация отчетливо видна на первых этажах. Мощность взрыва не менее полутонны ", — отметил он.

Эксперт убежден, что обломки ракеты не смогли бы пробить все этажи многоэтажки и взорваться на первом этаже.

"Это могла сделать только бомба, например, бетонобойная БЕТАБ-500, которые сейчас так же часто россияне применяют как ОФАБ-500 с УМПК. На мой взгляд, все указывает именно на схождение дефективной БЕТАБ-500 из Су-34, что уже неоднократно случалось. в Белгороде, но без столь масштабных разрушений ", – добавили в сообщении.

Напомним, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, в результате чего погибли и ранены. Местные власти обвинили ВСУ.

В то же время Министерство обороны страны-агрессорки лживо заявило, что многоэтажка в Белгороде якобы обрушилась из-за обломка сбитой "украинской ракеты "Точка-У".

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