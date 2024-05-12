Руйнування багатоповерхівки в Бєлгороді: Коваленко припустив, чому насправді обвалився під'їзд

У РНБО заявили про провокацію РФ.

У РФ заявили, що обвалення секції багатоповерхівки в Бєлгороді стало наслідком невдалого відбиття ракетної атаки України. Утім це далеко не так.

Події у РФ прокоментував політично-військовий оглядач Олександр Коваленко.

"Детонація виразно видно на перших поверхах. Потужність вибуху не менш як півтонни", - зазначив він.

Експерт переконаний, що уламки ракети не змогли б пробити всі поверхи багатоповерхівки та вибухнути на першому поверсі.

"Це могла зробити тільки бомба, наприклад, бетонобійна БЕТАБ-500, які зараз так само часто росіяни застосовують як ОФАБ-500 з УМПК. На мій погляд, все вказує саме на сходження дефективної БЕТАБ-500 із Су-34, що вже неодноразово траплялося у Бєлгороді, але без настільки масштабних руйнувань", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, 12 травня у Бєлгороді обвалився під'їзд 10-поверхового житлового будинку, внаслідок чого є загиблі та поранені. Місцева влада звинуватила ЗСУ.

Водночас Міністерство оборони країни-агресорки брехливо заявило, що багатоповерхівка у Бєлгороді нібито обвалилися через уламок збитої "української ракети "Точка-У".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.