Небезпечний астероїд "Апофіс" наближається до Землі

Нове дослідження показало збільшення швидкості астероїда, що наближається до Землі. Дослідники з Інституту астрономії Гавайського університету виявили, що астероїд Апофіс, названий на честь єгипетського бога хаосу, прискорився через неоднорідне теплове випромінювання – так званий ефект Ярковського.

Про це пише Bild.

13 квітня 2029 року, як вважають фахівці, астероїд максимально наблизиться до Землі. Згідно з поточними розрахунками, небесне тіло діаметром приблизно 350 метрів пролетить лише за 31 тисячу кілометрів від нашої планети.

Дослідники вже готуються: вони хочуть скористатися можливістю і уважно поспостерігати за космічним тілом зблизька. Зокрема, команда з університету Вюрцбурга розробляє місію з використанням невеликих супутників. Їх потрібно буде вчасно запустити, щоб вони змогли досягти астероїда.

Одне з питань, яке хвилює дослідників: чи можна в перспективі вплинути на траєкторію руху такого астероїда та запобігти можливому зіткненню. Наприклад, якби "Апофіс" врізався в Землю, це призвело б до катастрофічних наслідків.

"Діаметр одного тільки ударного кратера, ймовірно, становив би кілька кілометрів, а сила удару могла б спустошити територію розміром із Центральну Європу", - розповів науковому журналу Scinnex професор Джонатан Меннел з Університету у Вюрцбурзі.

Нагадаємо, поблизу Землі пролетів астероїд розміром понад 360 метрів, однак його відстань до нашої планети була більшою - 5,35 мільйона кілометрів.

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