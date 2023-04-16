Астрономи виявили стародавній квазісупутник Землі

Астрономи виявили астероїд 2023 FW13, який обертається навколо Сонця синхронно із Землею. Як і Місяць, він є ще одним стародавнім супутником нашої планети.

Про це пише Space.

Цей астероїд перебуває поблизу Землі від 100 року до нашої ери і залишатиметься там принаймні до 3700 року нашої ери.

Учені вперше помітили 2023 FW13 28 березня за допомогою оглядового телескопа Pan-STARRS, що розташований на вершині сплячого вулкана Халеакала на Гаваях. Згодом його існування підтвердили зі ще одного телескопа на Гаваях і Національної обсерваторії Кітт-Пік і SkyCenter на горі Леммон в Арізоні.

Астероїд 2023 FW13 має приблизно 20 метрів у діаметрі. Щороку він наближається до Землі на 15 мільйонів кілометрів. Водночас найближча точка місячної орбіти відносно Землі — 360 тисяч кілометрів.

Нагадаємо, вчені змогли виявити одразу три невеликі кам'янисті планети на відстані в 100 світлових років від нас. Дві з них дуже схожі на Землю і можуть бути потенційно населеними світами. Третя планета також можливо має на поверхні рідку воду.

Рідкісне явище: вченні помітили величезний астероїд над Ла-Маншем

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