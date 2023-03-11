Вчені виявили недалеко від Землі потенційно заселені світи

Вчені змогли виявити одразу три невеликі кам'янисті планети на відстані в 100 світлових років від нас. Дві з них дуже схожі на Землю і можуть бути потенційно населеними світами. Третя планета також можливо має на поверхні рідку воду.

Про це пише The Conversation.

Двоє американських астрономів змогли виявити одразу три невеликі кам'янисті планети, які обертаються навколо зірки TOI-700 на відстані 100 світлових років від нас. За космічними мірками — це невелика відстань. Ці планети отримали назву TOI-700 e, TOI-700 с та TOI-700 d. Водночас вчені вважають, що, можливо, їм вдасться виявити ще й четверту планету в цій системі.

TOI-700 e і TOI-700 є планетами, які перебувають в населеній зоні зірки і дуже схожі на Землю. Вчені вважають, що тут може бути рідка вода та потенційно може існувати життя. Що стосується третьої планети, то теоретичні вона також може бути такою самою, як і Земля, але про неї вчені знають набагато менше.

Однак особливу увагу вчених привернула кам'яниста планета TOI-700 e, розмір якої становить 95% розміру Землі, і вона обертається між TOI-700 і TOI-700 d. Тобто ця екзопланета максимально підходить до визначення її як "друга Земля".

Раніше вчені з'ясували, що навколо Сонця є 59 планет, які потенційно придатні для життя людини.

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