Протести не допомогли: у Франції сенат проголосував за пенсійну реформу

У Франції верхня палата парламенту проголосувала за схвалення суперечливої ​​реформи пенсійної системи. Перед тим сотні тисяч людей знову виходили на акції протесту проти цього законопроекту.

Про це повідомляє Le Monde.

За реформу проголосували 195 сенаторів, проти виступили 112.

"Важливий етап пройдено", ‒ сказала прем'єрка Елізабет Борн після голосування. Вона додала, що, на її думку, в уряду є парламентська більшість для прийняття реформ.

Тепер мають розробити остаточний проєкт, який потім буде подано до обох палат парламенту для остаточного голосування. Якщо уряду не вдасться зібрати більшість перед голосуванням, Борн може застосувати рідко використовуваний і дуже суперечливий конституційний інструмент, відомий як стаття 49/3, щоб проштовхнути закон без голосування.

Нагадаємо, понад 1,2 мільйона людей взяли участь у протестах проти підвищення пенсійного віку від 62 до 64 років у Франції. Люди вийшли на вулиці по всій країні.

Більшість французів виступають проти підвищення пенсійного віку. Утім, президент Емманюель Макрон переконаний, що цей крок є надважливим для покращення пенсійної системи.

Пенсійна реформа повинна була початись 2020 року, але була відкладена через пандемію коронавірусу.

Реформа передбачає, що пенсійний вік буде підвищуватись на три місяці кожен рік до 2030 року.

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