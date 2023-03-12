У Празі намагалися зірвати український прапор

Правоохоронці відтіснили демонстрантів. Двоє поліцейських зазнали поранень і були госпіталізовані.

У Празі проросійські демонстранти намагалися прорватися до Національного музею та зірвати український прапор. В результаті поліція затримала 18 осіб.

Про це повідомляє Novinky.cz.

Перед цим тисячі людей зібралися на Вацлавській площі на акцію "Чехія проти бідності" з антиурядовими гаслами та закликали уряд до відставки. За даними видання, поліція затримала чоловіка з нашивкою "Вагнер" та російською свастикою "Z".

Після завершення демонстрації частина протестувальників вирушила до Національного музею і спробувала увірватися туди. Водночас кілька учасників намагалися зняти прапор України із будівлі.

Втрутилася поліція, відтіснивши демонстрантів. Двоє поліцейських отримали поранення та були доставлені до лікарні.

Згодом ситуація заспокоїлася, протестуючі розійшлися.

Противники демонстрації зібралися окремо, закликавши до єдності Чехії та підтримки України.

Раніше стало відомо, що парламенті Словаччини ультраправі депутати зневажили прапор України.

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