В Праге пытались сорвать украинский флаг

Правоохранители оттеснили демонстрантов. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы.
В Праге пророссийские демонстранты пытались прорваться в Национальный музей и сорвать украинский флаг. В результате полиция задержала 18 человек.
Об этом сообщает Novinky.cz.
Перед этим тысячи людей собрались на Вацлавской площади на акцию "Чехия против бедности" с антиправительственными лозунгами и призвали правительство к отставке. По данным издания, полиция задержала мужчину с нашивкой "Вагнер" и российской свастикой "Z".
После завершения демонстрации часть протестующих отправилась в Национальный музей и попыталась ворваться туда. Одновременно несколько участников пытались снять флаг Украины со здания.
Вмешалась полиция, оттеснив демонстрантов. Двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.
Впоследствии ситуация успокоилась, протестующие разошлись.
Противники демонстрации собрались отдельно, призвав к единству Чехии и поддержке Украины.
Ранее стало известно, что в парламенте Словакии ультраправые депутаты попрали флаг Украины.
Читайте также: