В Праге пытались сорвать украинский флаг

Правоохранители оттеснили демонстрантов. Двое полицейских получили ранения и были госпитализированы.

В Праге пророссийские демонстранты пытались прорваться в Национальный музей и сорвать украинский флаг. В результате полиция задержала 18 человек.

Об этом сообщает Novinky.cz.

Перед этим тысячи людей собрались на Вацлавской площади на акцию "Чехия против бедности" с антиправительственными лозунгами и призвали правительство к отставке. По данным издания, полиция задержала мужчину с нашивкой "Вагнер" и российской свастикой "Z".

После завершения демонстрации часть протестующих отправилась в Национальный музей и попыталась ворваться туда. Одновременно несколько участников пытались снять флаг Украины со здания.

Вмешалась полиция, оттеснив демонстрантов. Двое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу.

Впоследствии ситуация успокоилась, протестующие разошлись.

Противники демонстрации собрались отдельно, призвав к единству Чехии и поддержке Украины.

Ранее стало известно, что в парламенте Словакии ультраправые депутаты попрали флаг Украины.

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