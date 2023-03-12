Россияне атакуют на пяти направлениях: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки, 11 марта, ВСУ отразили 92 атаки россиян на пяти направлениях, а также уничтожили один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника. Противник нанес 12 авиационных и 5 ракетных ударов, 2 из которых – по городу Запорожье. Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщили в Генштабе.

Основной целью россиян за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Наши защитники отбили 92 атаки противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация оставалась стабильной. Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов 8 населенных пунктов, а именно: Красная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения опрокидывания наших подразделений на другие направления. Также оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

В Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия города Бахмут. Вблизи линии столкновения враг обстрелял Васюковку, Железнянское, Дубово-Василовку, Григоровку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василевку, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. В общейсложности от обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Не имел никакого успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенным пунктов, что наряду с линией столкновения, в частности, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Первомайское и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. В то же время осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков, Ольговского, Красного, Волшебного, Таврического, Приднепровского, Плавнев, Каменского и Степного; Новополя — Донецкой, а также Новодмитровки, Михайловки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки, Днепровского, Республиканское, Красного Маяка, Новоселки, Одрадокамянки, Ольговки, Тягинки, Токаревки, Понятовки, Ромашкового и города Херсона. В общей сложности пострадали почти 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения личного состава противника, один состав боеприпасов и 2 места развертывания станций РЭБ противника.

Напомним, что в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы.

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