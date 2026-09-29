Повреждение имущества

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После российских обстрелов человек, чья квартира или дом пострадали от взрывной волны или обломков, может оказаться перед десятками проблем одновременно. Следует убрать стекло, закрыть выбитые окна, понять, можно ли оставаться в квартире, зафиксировать повреждения, найти нужные документы и разобраться, куда подавать заявления на помощь.

Обладательница поврежденной квартиры Vita Goldman, сама прошедшая этот путь по прилету, поделилась собственным алгоритмом действий. По ее словам, одна из главных ошибок в первые часы — пытаться одновременно успеть во все очереди, подать все заявления и сразу начать ремонт. «Делюсь печальным опытом и алгоритмом действий. Собрала пошагово — и пусть никогда никому не понадобится», — написала она.

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Ее практические советы мы сверили с актуальными правилами программы «єВідновлення», информацией «Дії» и Киевской городской власти.

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Сначала — безопасность, а не документы

Если непосредственно в дом попала ракета, дрон или обломки, не стоит сразу возвращаться в квартиру только для того, чтобы сфотографировать ущерб.

Для начала нужно убедиться, что находиться в доме безопасно. Если есть пожар, задымление, запах газа, поврежденные электрические провода, угроза обвала или спасатели ограничили доступ к дому, необходимо следовать указаниям ГСЧС.

Лишь после того, как опасность миновала и доступ к квартире разрешен, можно начинать фиксировать повреждения.

Первое, что нужно сделать в квартире, — все сфотографировать

Именно с этого советует начинать Vita Goldman. Прежде чем убирать стекло, куски штукатурки или разбирать поврежденные конструкции, нужно сделать фото и желательно видео.

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Фотографировать лучше не только отдельные трещины или обломки, а так, чтобы был виден общий масштаб повреждений. Если выбито окно, нужно зафиксировать всю оконный проем, раму, откосы и стекло. Если пострадала дверь — сделать общее фото двери и крупные планы повреждений. Так же следует зафиксировать стены, потолок, пол, плитку, мебель и прочее имущество.

Ограничиваться условными десятью фотографиями не нужно. Если повреждений много, лучше сделать больше снимков.

Это важно не только для «єВідновлення». Фотографии могут потребоваться при подаче заявлений в международный Реестр убытков, который принимает требования по повреждению или уничтожению жилой недвижимости вследствие российской агрессии.

Безопасно убрать разбитое стекло

После взрывной волны стекло может разлетаться вдали от окна и оставаться в мебели, тканях, обуви и других местах.

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Vita Goldman советует обязательно использовать плотные перчатки и закрытую обувь. Она рассказала, что сама убирала квартиру в кроксах на босую ногу и в результате загнала обломки стекла в стопу, после чего пришлось обращаться к медикам. Поэтому ходить поврежденной квартирой босиком, в домашних тапочках или другой открытой обуви не стоит.

В первую очередь можно осторожно убрать большие обломки, после этого тщательно подмести пол. Позже его нужно проверить повторно, поскольку мелкое стекло может оставаться в квартире еще долго.

Выбитые окна можно временно закрыть

После масштабных атак возле поврежденных домов в Киеве создают штабы помощи, где работают представители районных властей, коммунальных служб, полиции, ГСЧС и волонтеры.

Обычно после атаки жильцам дома выдают пленку и фанеру, чтобы временно закрыть выбитые окна.

На месте нужно уточнить, какую помощь оказывает штаб и есть ли материалы для временного закрытия окон.

Полноценный ремонт до фиксации повреждений лучше не начинать наспех.

Нужно ли стоять в очереди у штаба

После серьезных обстрелов возле поврежденного дома районные власти обычно разворачивают оперативный или гуманитарный штаб помощи. Там могут одновременно работать представители районной администрации, социальных служб, ЖЭД, полиции, ГСЧС и волонтеры.

Здесь пострадавшие могут подать заявление для оформления городской выплаты в 10 тысяч гривен, обратиться к работникам полиции, чтобы зафиксировать повреждение жилья и внести информацию об уголовном преступлении в ЕРДР. Там же можно получить справку от представителей ЖЭД о поврежденном, непригодном для проживания или разрушенном жилье.

Если жилье непригодно для проживания и человек вынужден временно отселиться, там могут принимать документы и на единовременную помощь в 40 тысяч гривен. По информации КГГА, документы на такие выплаты можно подавать в оперативном штабе в первые дни по прилету или позже — в районное управление социальной и ветеранской политики.

Vita Goldman советует, если очереди большие, не пытаться во что бы то ни стало попасть во все очереди в первые часы после атаки имеет смысл. Если очередь большая, стоит прежде всего уточнить, какую услугу оказывают в ней и обязательно ли оформлять ее именно сейчас.

Например, документы на 10 тысяч гривен можно подать не только в штабе после обстрела, но и позже в районное управление социальной и ветеранской политики.

В то же время, возможностью сразу зафиксировать повреждения в полиции, получить справку о состоянии жилья или взять пленку или ОСБ-плиты для закрытия окон следует воспользоваться, если это можно сделать без длительного ожидания.

Нужно ли подавать заявление в полицию

После обстрела у поврежденных домов обычно работает полиция. Жители могут сообщить о повреждении квартиры или дома, после чего правоохранители фиксируют последствия российской атаки в качестве военного преступления.

Такое заявление подать следует, однако оно не является заявлением на компенсацию и не заменяет оформление «єВідновлення». То есть, если человек хочет получить государственную компенсацию за поврежденную квартиру, ему отдельно нужно сообщить о поврежденном имуществе и подать заявление на «єВідновлення».

В то же время, полицейская фиксация имеет другое значение, она документирует факт и последствия российского обстрела и может быть использована при расследовании военных преступлений.

Отдельно собственник поврежденного жилья может подать заявление в международный Реестр ущерба для Украины, созданного для фиксации требований о возмещении ущерба, причиненного российской агрессией. Это также отдельная процедура и она не заменяет ни обращение в полицию, ни «єВідновлення».

Заявление в полицию необходимо прежде всего для официальной фиксации последствий обстрела и уголовного производства. Для получения компенсации за жилье действуют отдельные процедуры.

Если полицейские принимают заявления прямо у дома и большой очереди нет, это удобно сделать сразу. Но не нужно считать, что именно от этого заявления зависит получение 10 тысяч гривен от города или компенсации за «єВідновлення».

Можно ли ремонтировать квартиру до прихода комиссии

Vita Goldman рекомендует не вставлять новые окна и не начинать ремонт до того, как поврежденную квартиру осмотрит комиссия. Однако действующие правила «єВідновлення» не содержат абсолютного запрета на ремонт до осмотра.

После подачи заявления на компенсацию, комиссия местных властей должна осмотреть поврежденное жилье, зафиксировать объем разрушений и определить размер компенсации. В то же время, в действующем чек-листе для комиссий отдельно предусмотрено, что на момент осмотра ремонт уже может быть проведен полностью или частично.

Поэтому утверждение, что любой ремонт до прихода комиссии автоматически лишает права на компенсацию, неправильно. Впрочем, все повреждения лучше максимально подробно зафиксировать еще до начала работ. Следует сделать фото и видео общего вида квартиры и отдельных поврежденных конструкций, а также хранить чеки, договоры и другие документы, связанные с ремонтом.

Это особенно важно, если ждать осмотра невозможно из-за неотложной необходимости закрыть выбитые окна, защитить жилье от осадков или холода или провести другие неотложные работы.

Сообщите о поврежденном имуществе

Официальный путь к компенсации начинается с сообщения о поврежденном или разрушенном имуществе. Подать его можно через действие. После этого владельцу поврежденного жилья нужно подать заявление на компенсацию по программе «єВідновлення». Услуга доступна также через ЦНАП и нотариусы.

Алгоритм для поврежденного жилья выглядит так: сообщение о повреждении, специальный счет «єВідновлення», заявление на компенсацию, осмотр комиссией, решение о сумме выплаты, поступлении средств и ремонте.

Проверьте право собственности

Для оформления компенсации важно, чтобы информацию о праве собственности на квартиру или дом можно было подтвердить и проверить.

Особенно это следует сделать владельцам жилья, которое было приобретено, приватизировано, унаследовано или иным образом оформлено до 1 января 2013 года. Именно с этой даты в Украине начал работать современный Государственный реестр прав на недвижимое имущество. До этого права на квартиры и другую недвижимость регистрировали по другим процедурам, в частности, через БТИ и органы местного самоуправления.

Поэтому квартира, право собственности на которую было оформлено до 2013 года, может не отображаться в современном электронном реестре. Это не означает, что право собственности утрачено или недействительно, закон признает права, возникшие до 1 января 2013 года и должным образом оформленные по правилам, действовавшим на тот момент.

Однако для оформления «єВідновлення» данные о праве собственности должны быть доступны для проверки. Поэтому владельцам такого жилья следует заранее проверить, есть ли сведения о квартире в Государственном реестре вещных прав. Если их там нет, может потребоваться государственная регистрация ранее обретенного права на основании старых правоустанавливающих документов.

Для «єВідновлення» требуется специальный счет

Для получения денег необходимо открыть специальный счет «єВідновлення».

Его реквизиты указывают при подаче заявления. Если у жилья есть совладельцы, для заявления на компенсацию за поврежденное имущество они также должны его подписать.

После осмотра квартиры комиссия определяет сумму компенсации, а деньги поступают на специальную карту.

Расходовать их можно на строительные материалы и ремонтные работы у предприятий, работающих с программой «єВідновлення».

Сколько денег могут выплатить

Размер компенсации определяется не самим заявителем и не зависит от того, сколько он приблизительно оценил ремонт. Сумму определяет комиссия по результатам осмотра.

Если назначенная компенсация превышает 200 тысяч гривен, выплату делят на два транша. Первоначально человек получает 70% назначенной суммы. Чтобы получить остальные, необходимо предоставить промежуточный отчет о выполненных работах и приобретенных материалах.

По данным «Дії», по состоянию на май 2026 компенсации по программе получили уже почти 200 тысяч украинских семей. Средняя выплата на мелкий ремонт составила около 70,1 тыс. грн, на капитальный — около 341,3 тыс. грн.

В Киеве можно получить 10 тысяч гривен

Кроме государственного «єВідновлення», в столице действует городская помощь.

Киевляне, жилье которых было повреждено из-за российской агрессии, могут получить единовременную помощь в размере 10 тысяч гривен. Официально эта услуга предоставляется через районные управления социальной и ветеранской политики.

Заявителем может быть владелец или совладелец поврежденной квартиры или дома, а также уполномоченное лицо.

Для оформления требуются паспорт, налоговый номер, документ о праве собственности, справка от ОСМД, ЖСК или другой обслуживающей дом организации о повреждениях жилья, а также банковские реквизиты. Если владельцев несколько, требуется письменное согласие совладельцев по поводу того, кто будет получать помощь.

Важный нюанс, для выплаты требуется IBAN социального банковского счёта.

Официальный срок рассмотрения такого заявления на городском портале указан как 10 дней, однако фактическое зачисление денег зависит и от финансирования из городского бюджета.

Есть также 40 тысяч и ежемесячная выплата 20 тысяч гривен

Городская поддержка киевлян, чье жилье пострадало в результате российских обстрелов, не ограничивается единовременной выплатой 10 тысяч гривен. Если квартира или дом повреждены настолько сильно, что проживать там невозможно, и человек вынужден временно отселиться, предусмотрены еще два вида помощи.

Владелец или совладелец такого жилья может получить единовременную материальную помощь в размере 40 тысяч гривен. Для этого повреждения должны быть существенными, а непригодность жилья для проживания должна быть подтверждена соответствующими документами. В частности, требуется акт или справка комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций или ОСМД/ЖСК, а также документ о необходимости отселения. Заявление подается в управление социальной и ветеранской политики районной в Киеве государственной администрации. Официальный срок его рассмотрения составляет 10 дней.

Кроме того, люди, которые из-за разрушения жилья вынуждены временно проживать в другом месте, могут претендовать на ежемесячное пособие в размере 20 тысяч гривен. Ее могут получать владельцы или совладельцы поврежденного или разрушенного жилья, если в нем невозможно проживать и они не имеют в собственности другого жилья, пригодного для проживания.

Такую помощь назначают с месяца подачи заявления, но выплачивать его могут не более 12 месяцев. Получатель также должен сообщать об изменении обстоятельств. Выплату прекращают, в частности, если жилье восстановили, человек приобрел или получил другое пригодное жилье или получил жилищный сертификат по программе «Восстановление».

С августа 2026 года оформление ежемесячной помощи передано районным управлением социальной и ветеранской политики, поэтому онлайн-услуга на городском портале отмечена как неактивная. Подавать документы следует непосредственно в районное управление.

Что делать, если поврежден не только ваш балкон или квартира

Если взрывом повреждены крыша, фасад, подъезд, лифт, лестничная клетка, общедомовые двери или межэтажные окна, это уже касается общего имущества многоквартирного дома. Такие повреждения не следует смешивать с ремонтом конкретной квартиры.

Действие прямо отмечает, что многоквартирные дома, где повреждены подъезды, лестничные клетки или лифты, восстанавливают местные власти по отдельным программам.

В таких случаях следует взаимодействовать с ОСМД, управляющим здания, районной администрацией и другими ответственными службами.

Самое важное — не пытаться решить все за первые несколько часов

Личный опыт Vita Goldman показывает еще один важный предмет.

После прилета у дома одновременно могут работать десятки человек: спасатели, полиция, коммунальщики, представители районных властей, волонтеры, журналисты. Жители пытаются найти пленку, написать заявления, узнать о компенсациях и спасти имущество. Поэтому легко решить, что именно сейчас нужно успеть абсолютно все.

На самом деле, первоочередной алгоритм гораздо проще, убедиться, что находиться в доме безопасно, зафиксировать повреждения фото и видео, защитить себя от стекла и обломков, временно закрыть выбитые окна и только потом заниматься документами.

Далее нужно уведомить государство о поврежденном имуществе, подать заявление на «єВідновлення», проверить право собственности, открыть нужный счет и, для киевлян, отдельно оформить доступную помощь от города.

А все фотографии, акты, справки, чеки, документы об аварийных работах и переписке с ОСМД или управляющей компанией лучше хранить.

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