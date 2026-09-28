Что изменится в Украине от 1 октября 2026 года: цены, тарифы, пенсии, выплаты и субсидии

Что изменится в Украине от 1 октября

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В преддверии октября украинцев интересует, изменятся ли пенсии и социальные выплаты, сколько придется платить за коммунальные услуги и кто сможет получить субсидию на отопительный сезон. Актуальными остаются и вопросы цен на продукты и курс доллара.

Рассказываем, чего ожидать от 1 октября 2026 года, какие решения уже приняты и пока остается прогнозами.

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Тариф на электроэнергию в октябре: сколько будут платить украинцы

Для большинства бытовых потребителей цена электроэнергии остается на уровне 4,32 грн/кВт. Как сообщил Кабинет Министров, действие фиксированной цены продлено до 31 октября 2026 года включительно. Следовательно, утвержденное решение не предусматривает общего удорожания электроэнергии с начала октября.

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Для жилых домов и квартир, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, предусмотрена сезонная льготная цена — 2,64 грн за кВт·ч при месячном потреблении до 2000 кВт·ч включительно. Соответствующие условия распространяются также на определенные категории жильцов негазифицированных многоквартирных домов, где нет или не функционируют предусмотренные правилами системы теплоснабжения.

Использование обычного переносного обогревателя само по себе не дает права на льготную цену. Сведения об электроотопительной установке должны быть должным образом оформлены, в частности, внесены в документы оператора системы распределения. Поэтому владельцам такого жилья следует проверить, отображена ли соответствующая информация в паспорте точки распределения.

Условия оплаты электроэнергии после 31 октября будут зависеть от дальнейших правительственных решений. Действующее продление тарифа до конца октября не подтверждает его неизменность на весь отопительный сезон.

Изменится ли цена на газ

Бытовые клиенты газоснабжающей компании «Нефтегаз Украины», пользующиеся тарифным планом «Фиксированный», в октябре продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа по НДС.

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По информации на официальной странице поставщика, этот тариф действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Таким образом, для его пользователей повышение цены газа от 1 октября не предусмотрено.

Плата за раздел газа является отдельной услугой и зависит от оператора газораспределительной сети. В то же время, даже при неизменной цене кубометра осенние счета могут увеличиться из-за начала использования газового отопления и роста потребления.

Новый газовый год: когда изменится расчет платы за доставку

С 1 октября начинается газовый год 2026-2027, который продлится до 30 сентября 2027 года. Именно такие пределы периода указаны в календаре Оператора ГТС Украины.

Для бытовых потребителей газовый год важен прежде всего из-за расчета платы за распределение. По общему правилу ее определяют на основе объема газа, использованного за предыдущий газовый год, этот объем делят на 12 и умножают на тариф соответствующего оператора. При этом учитывают установленные правилами минимальные объемы годовой заказанной мощности.

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Следовательно, потребление за период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года станет основой для расчетов на 2027 календарный год. Соответствующие изменения ежемесячного платежа могут произойти с января, а не автоматически с октября. Потребление в течение нового газового года, который начинается этой осенью, будет учитываться уже при определении платежей на 2028 год.

Субсидии перечислят на отопительный сезон

С октября Пенсионный фонд будет рассчитывать жилищные субсидии на отопительный сезон 2026-2027 годов. Большинству действующих получателей повторно подавать заявление не нужно, расчет будет произведен автоматически. Это касается также домохозяйств, которым на неотапливаемый период определили субсидию в размере ноль гривен.

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, обратиться нужно тем, кто оформляет помощь впервые, кому отказали в ее назначении на неотапливаемый сезон, а также семьям, в которых изменился состав домохозяйства, социальный статус его членов или другие обстоятельства, влияющие на право на субсидию.

Если подать документы в течение октября или ноября, помощь могут быть назначены с начала отопительного периода, но не ранее возникновения права на нее. При более позднем обращении субсидию назначают с месяца подачи заявления. Документы можно передать лично через сервисный центр ПФУ, по почте, по электронным сервисам Фонда или уполномоченным должностным лицам местного самоуправления.

Для расчета с начала отопительного сезона учитывают доходы домохозяйства за первый и второй кварталы 2026 года, а пенсию — в размере, начисленном за август 2026 года. Сумма пособия зависит от доходов семьи и стоимости услуг в рамках социальных нормативов, поэтому одинакового размера субсидии для всех получателей нет.

Начало субсидийного периода не следует отождествлять с одновременным включением отопления во всех домах. Для исчисления субсидии на отопление применяют нормативную продолжительность сезона с 16 октября по 15 апреля включительно. Поэтому размер пособия за октябрь может отличаться от выплаты за полный зимний месяц.

Пенсии в октябре: кому могут добавить денег

По состоянию на 28 сентября общий новый этап повышения всех пенсий именно с 1 октября не объявлен. Основная ежегодная индексация в 2026 году произошла с марта. В то же время, индивидуальная пенсионная выплата может измениться при наличии соответствующих законных оснований.

В частности, продолжают действовать возрастные компенсационные доплаты. По разъяснению ПФУ людям в возрасте от 70 до 75 лет предусмотрено до 300 грн, от 75 до 80 лет — до 456 грн, а от 80 лет — до 570 грн. Право на такую компенсацию и ее размер определяют с учетом установленного предела пенсионной выплаты — 10 340,35 грн.

Если человек достигнет соответствующего возраста в октябре, это может стать основанием для установления или увеличения доплаты. Указанные суммы не суммируются, после достижения следующего возрастного рубежа увеличивается уже имеющаяся компенсация. К примеру, переход от доплаты 300 грн к 456 грн означает увеличение на 156 грн.

Минимальная зарплата остается без октябрьского повышения

В октябре минимальная заработная плата будет составлять 8647 грн в месяц, а при почасовой оплате — 52 грн в час.

Такие размеры установлены статьей 8 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Отдельного увеличения этих показателей от 1 октября указанная норма не предусматривается.

Укрэксимбанк прекращает обслуживание выплат Пенсионного фонда

С 1 октября 2026 года Укрэксимбанк прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом по обслуживанию счетов для выплаты пенсий, жилищных субсидий, льгот и других государственных социальных выплат.

По сообщению ПФУ, получателям рекомендовали до 15 сентября избрать другой уполномоченный банк и подать заявление с новыми реквизитами. Если человек этого не сделал, выплаты будут осуществляться через Укрпочту в соответствии с установленным порядком.

Это касается способа поступления средств и не означает отмены права на пенсию или социальное пособие. Заявление об изменении банковских реквизитов можно подать через веб-портал электронных услуг ПФУ или лично в сервисном центре.

Выплаты ВПЛ: какие суммы предусмотрены в октябре

Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц, имеющих право на его получение, остается на уровне 2000 грн. для взрослых и 3000 грн. для детей и людей с инвалидностью. Об общем повышении этих сумм именно с 1 октября в проверенных сообщениях речь не идет.

В сентябре Минсоцполитики сообщило о продлении периода выплаты пособия еще на один шестимесячный срок. Поддержка в дальнейшем зависит от соответствия установленным критериям. Для детей, имеющих право на пособие, предусмотрено автоматическое продление выплаты на следующий период.

Продолжение программы не означает, что помощь автоматически назначат всем владельцам справки ВПЛ. Для конкретного получателя имеют значение условия назначения и срок, на который выплата уже оформлена.

«Зимняя поддержка»: кто может получить 19 400 гривен

До 30 октября 2026 года идет прием заявлений на единовременную помощь «Зимняя поддержка». Ее размер составляет 19400 грн на домохозяйство и не увеличивается в зависимости от количества его членов.

По разъяснению Пенсионного фонда, поддержка назначена уязвимым категориям населения, фактически проживающим в определенных общинах Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областей. Временно оккупированные территории в программу не входят.

Право могут иметь, в частности, получатели жилищных субсидий, пенсий по инвалидности, пособия на жительство ВПЛ и определенных видов государственной помощи семьям с детьми. Для отдельных уязвимых категорий предусмотрено документальное подтверждение права даже при отсутствии перечисленных выплат.

Перед обращением нужно проверить, входит ли конкретное сообщество в соответствующий перечень. Для помощи из бюджетного источника заявление подают через сервисный центр ПФУ, ЦНАП или уполномоченных представителей местного совета. Для поддержки за счет гуманитарных организаций обращаются в местный совет.

Жилье для переселенцев: какие программы уже действуют

Осенью для ВПЛ актуален экспериментальный проект обеспечения жильем в сельской местности. Его ввели постановлением Кабмина №751 от 10 июня 2026, поэтому это действующая программа, а не нововведение от 1 октября.

Механизм предполагает приобретение жилья общиной. Максимальный размер государственной субвенции на один объект составляет 500 тыс. грн, включая предусмотренные расходы на регистрацию недвижимости. Эти средства направляют на покупку жилья, а не выплачивают переселенцу.

Дом оформляют в собственность общины и предоставляют семье по договору бесплатного пользования сроком до трех лет. При этом коммунальные услуги нужно оплачивать. Право на участие зависит от ряда критериев, включая наличие подходящего жилья, имущественного положения и получение компенсации за уничтоженную недвижимость или жилого ваучера.

Также с июня действуют уточнения по компенсации расходов тем, кто безвозмездно размещает переселенцев. Срок временной компенсации за размещение людей, восстанавливающих необходимые документы, увеличили с двух до трех месяцев. В местах временного проживания срок пребывания при отсутствии документов, удостоверяющих личность, расширили до 90 календарных дней.

Что может подорожать в октябре: прогноз по продуктам

В октябре могут продолжить дорожать яйца, молочные продукты, мясо и хлеб. По прогнозу Дениса Марчука, заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, яйца и молочная продукция осенью могут прибавить 10-15%, мясо — до 10%, а хлеб — примерно 1,5-2% ежемесячно. Причины — сезонность, расходы на энергию и перевозку. Эти оценки касаются постепенного удорожания, а не одновременного скачка цен от 1 октября.

Помидоры, огурцы и перец могут дорожать из-за завершения сезона открытого грунта и увеличения доли тепличной продукции и импорта. В то же время, новый урожай будет сдерживать цены на яблоки и может способствовать стабилизации стоимости подсолнечного масла.

С 1 октября возвращаются полные требования к маркировке продуктов

С начала октября прекращают действовать временные упрощения маркировки пищевых продуктов и кормов, введенные в 2022 году. Об этом сообщило Министерство экономики и окружающей среды.

Производители и импортеры снова должны соблюдать полный объем законодательных требований. Обязательная информация должна быть на украинском языке, а сведения о составе, пищевой ценности и аллергенах соответствовать фактическим характеристикам продукции. В частности, прекращается применение временного исключения, позволяющего изменять рецептуру из-за нехватки сырья без немедленного обновления упаковки.

Продукты, уже промаркированные по упрощенным правилам, не нужно сиюминутно изымать из продажи. Они могут оставаться в обращении до истечения минимального срока годности или наступления дать «применить к». Для кормов действует соответствующий срок хранения.

Будет ли выходной 1 октября

В четверг, 1 октября 2026 года, Украина отметит День защитников и защитниц. Однако во время военного положения праздничная дата не создает автоматического дополнительного выходного.

Как поясняет Государственная служба по труду, в этот период не применяются соответствующие нормы Кодекса законов о труде в отношении праздничных и нерабочих дней. Следовательно, для работников со стандартной пятидневной рабочей неделей 1 октября будет рабочим днем, если работодатель не установит другой режим работы.

Что будет с курсом доллара в октябре

По прогнозу финансового аналитика Андрея Шевчишина, в октябре доллар может стоить 45,10-45,95 грн на межбанковском рынке и 45,50-46 грн на наличном. На курс влияют потребности импортеров и спрос на валюту со стороны бизнеса и населения.

В то же время председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов называл более низкий ориентир — 44,6–45,4 грн за доллар. По его оценке, Нацбанк будет сдерживать чрезмерные колебания, продавая валюту для покрытия спроса. Поэтому банкир ожидает, что в октябре курс будет меняться постепенно, без резкого скачка стоимости доллара.

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