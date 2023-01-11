У Франції очікуються масові протести через пенсійну реформу

Профспілки заявили, що реформа несправедлива і не потрібна

У Франції можуть початись масові протести після рішення влади підвищити на два роки вік виходу на пенсію.

Про це повідомляє видання Reuters.

Пенсійну реформу президента Емануеля Макрона підвищити пенсійний вік до 64 років має схвалити французський парламент.

В Уряді країни заявили, що це необхідна міра, щоб не допустити дефіциту пенсійного бюджету країни. В свою чергу профспілки заявили, що реформа несправедлива та готуються до масових протестів.

Прем'єр-міністр Елізабет Борн заявила, що зміна пенсійної системи викликає питання і побоювання серед французів, але необхідно подивитися правді в очі.

Пенсійна реформа повинна була початись у 2020 році, але була відкладена через пандемію коронавірусу.

Реформа передбачає, що пенсійний вік буде підвищуватись на три місяці кожен рік до 2030 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2023 року в Україні збираються запровадити пенсійну реформу. Так, пенсіонери зможуть отримувати дві виплати з різних систем.

Також ми інформували, що пенсію в Україні тепер можна зняти на касі магазину.

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