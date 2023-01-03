Пенсію в Україні тепер можна зняти на касі магазину

Про те, що пенсію та інші соціальні виплати відтепер можна отримати на касі супермаркету, читайте в матеріалі ТСН.ua

В супермаркетах України можна зняти готівку зі своїх банківських рахунків, в тому числі й пенсію.

Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко.

У великих містах немає проблеми з банками, а у селищах часто відсутні відділення фінансових установ, що ускладнює процедуру отримання коштів багатьом громадянам. Для розв'язання цієї проблеми людям надано можливість отримати готівку не тільки в банківських відділеннях або банкоматах, але і через каси торгових мереж.

"При розрахунку карткою можна отримати готівку зі свого рахунку. Ви можете в магазині, в якому обслуговуєтеся, купуючи, замовити до 6 тисяч гривень одноразову виплату коштів. І це відбувається без комісії", - пояснив заступник Міністра.

Ніхто не зобов'язує пенсіонера отримувати свою пенсію саме в такий спосіб, це лише додаткова можливість отримання готівки.

За кордоном українські пенсіонери також можуть отримати свою пенсію, для цього потрібний банківський рахунок, куди вона буде нараховуватися.

Якщо громадянин отримує свої пенсійні виплати у відділеннях "Укрпошти", то щоб отримувати свої кошти за кордоном, доведеться відкрити рахунок у банку та перевести на нього нарахування пенсії.

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