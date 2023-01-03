Карпати замело снігом: атмосферне фото з гори Піп Іван

В горах хмарно.
В українських Карпатах 3 січня лежить сніг. Хоча температура повітря на високогір'ї - нуль градусів.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Зазначається, що січневого ранку в горах хмарно та трохи вітряно.
"Станом на 09:00, 02.01.2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер західний, 13 м/с., температура повітря 0°С", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві на початку 2023-го тримається тепла погода, що абсолютно не властиво для січня. За словами спеціалістів, зараз на вулиці погода, яка властива для середині квітня. У Києві помітили метеликів та квітучу сакуру.
Читайте також:
- Люта зима суне: до кінця тижня Україну засипле снігом та вдарять 20-градусні морози
- Якою буде зима 2022-2023 в Україні - Укргідрометцентр
- Синоптикиня розповіла, коли до України повернуться морози