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Карпати замело снігом: атмосферне фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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2405
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Карпати замело снігом: атмосферне фото з гори Піп Іван

Фото: ТСН.ua

В горах хмарно.

В українських Карпатах 3 січня лежить сніг. Хоча температура повітря на високогір'ї - нуль градусів. 

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Зазначається, що січневого ранку в горах хмарно та трохи вітряно.

"Станом на 09:00, 02.01.2023 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер західний, 13 м/с., температура повітря 0°С", - йдеться у повідомленні. 

© facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, у Києві на початку 2023-го тримається тепла погода, що абсолютно не властиво для січня. За словами спеціалістів, зараз на вулиці погода, яка властива для середині квітня. У Києві помітили метеликів та квітучу сакуру.

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Дата публікації
Перегляди
2405
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