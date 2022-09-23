Якою буде зима 2022-2023 в Україні - Укргідрометцентр

Синоптики спростували фейк про повідомлення щодо надзвичайно суворої зими 2022-2023 років в Україні. За їх словами, ця інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Там пояснили, що за результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити висновок, що середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуса вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.

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Крім того, ймовірність тривалих холодiв в зимовий період в Україні є мінімальною. Цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб.

Перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками.

Нагадаємо, у Карпатах вже намело до 80 сантиметрів снігу. Туристів попереджають про погіршення погодних умов і небезпеку через це.

У Карпатах випав перший сніг - якою буде погода у всій Україні

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