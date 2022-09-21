У Карпатах випало до 40 см снігу: фото

На високогірних ділянках кордону в Карпатах зафіксували випадання до 40 см снігу.

Про це повідомила Держприкордонна служба України.

"На пильність прикордонників зміна погоди ніяк не вплине, адже охоронці кордону забезпечують надійну охорону державного рубежу за будь-яких умов. А от потенційним правопорушникам краще утриматися від своїх намірів, оскільки мандрівка засніженими горами може бути вкрай небезпечною для життя та здоров’я", - попередили в ДПСУ.

У службі зазначили, що лише від початку вересня на ділянці Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримали 230 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

"Закликаємо усіх громадян не порушувати закони України та не наражати на небезпеку своє здоров’я та життя", - йдеться у повідомленні.

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