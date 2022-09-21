До України йде похолодання: ДСНС попереджає про заморозки

Синоптики прогнозують заморозки та дощі.
В Україні у п'ятницю та субботу, 23-24 вересня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту.
Про це попередили в ДСНС.
Так, температура впаде до 0-3 градусів. Перший рівень небезпечності, жовтий.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що наприкінці цього тижня по всій Україні йтиме дощ. У західних областях температура повітря вночі опуститься до +3 +5 градусів.
Нагадаємо, у Карпатах на одній з найвищих вершин намело чимало снігу. Станом на ранок вівторка, 20 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -3° С. У горах хмарно, видимість обмежена.
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