До України йде похолодання: ДСНС попереджає про заморозки

В Україні у п'ятницю та субботу, 23-24 вересня, очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Про це попередили в ДСНС.

Так, температура впаде до 0-3 градусів. Перший рівень небезпечності, жовтий.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що наприкінці цього тижня по всій Україні йтиме дощ. У західних областях температура повітря вночі опуститься до +3 +5 градусів.

Нагадаємо, у Карпатах на одній з найвищих вершин намело чимало снігу. Станом на ранок вівторка, 20 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський тримався мороз на позначці -3° С. У горах хмарно, видимість обмежена.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня

Прогноз погоди в Україні на 24 вересня

Перший сніг в Україні: гірський рятувальний Василь Фіцак ексклюзивно у "Сніданку" з гори Піп Іван

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