В Украину идет похолодание: ГСЧС предупреждает о заморозках

Синоптики прогнозируют заморозки и дожди.
В Украине в пятницу и субботу, 23-24 сентября, ожидаются заморозки на поверхности почвы.
Об этом предупредили в ГСЧС.
Да, температура упадет до 0-3 градусов. Первый уровень опасности, желтый.
В Укргидрометцентре прогнозируют, что в конце этой недели по всей Украине будет идти дождь. В западных областях температура воздуха ночью опустится до +3 +5 градусов.
Напомним, в Карпатах на одной из самых высоких вершин намело немало снега. По состоянию на утро вторника, 20 сентября, на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -3° С. В горах облачно, видимость ограничена.
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