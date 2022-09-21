В Украину идет похолодание: ГСЧС предупреждает о заморозках

В Украине в пятницу и субботу, 23-24 сентября, ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом предупредили в ГСЧС.

Да, температура упадет до 0-3 градусов. Первый уровень опасности, желтый.

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в конце этой недели по всей Украине будет идти дождь. В западных областях температура воздуха ночью опустится до +3 +5 градусов.

Напомним, в Карпатах на одной из самых высоких вершин намело немало снега. По состоянию на утро вторника, 20 сентября, на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -3° С. В горах облачно, видимость ограничена.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября.

Прогноз погоды в Украине на 24 сентября.

Первый снег в Украине: горный спасатель Василий Фицак эксклюзивно в "Сниданке" с горы Поп Иван

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