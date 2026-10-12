У Кремлі відреагували на слова Трампа про Зеленського: чого вимагають від України

Що Пєсков заявив про Зеленського та вибори в Україні / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп своїми заявами та діями став «бальзамом на душу» для РФ. І його паливна угода та слова, що в Україні необхідно якнайшвидше змінити президента, із завзяттям смакують у РФ. Прессекретар диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував, що означають слова Трампа для росіян.

Ці заяви поширюють російські ЗМІ.

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Пєсков про слова Трампа щодо необхідності зміни влади в Україні

Дмитро Пєсков узявся «пояснювати», що мав на увазі Трамп, коли заявив, що в Україні настав час змінити президента.

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«Трамп сказав, що вважає, що настав час для нового президента. Чому? Тому що президент України має ухвалити дуже відповідальні та дуже складні рішення для зупинення цієї війни. Або Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, або він цього не робить», — заявив Пєсков.

На думку Пєскова, Зеленський «не виявляє волі», аби зупинити війну в Україні.

Раніше Пєсков заявляв, що для Москви важливо, аби з боку Києва «хоча б хтось» визнав «реалії на землі» та вийшов до мирного врегулювання. Росіяни укотре нагадали, що термін Зеленського офіційно мав завершитися 20 травня 2024 року.

Зеленський сказав, коли проведуть вибори

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з агентством ABC заявив про готовність провести вибори за умови, якщо Володимир Путін погодиться на припинення вогню щонайменше на 60 днів. Саме такий термін необхідний для створення безпекової інфраструктури та належної організації голосування громадян.

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Коментуючи заяву Дональда Трампа про необхідність вибору нового глави держави, Зеленський наголосив, що рішення про зміну лідера належить лише українському народові.

Він нагадав, що вибори під час воєнного стану суперечать Конституції України, а передчасне їх проведення вигідне насамперед Путіну, який прагне змінити керівництво країни.

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