В Карпатах выпало до 40 см снега: фото

На высокогорных участках границы в Карпатах зафиксировали выпадение до 40 см снега.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

"На бдительность пограничников смена погоды никак не повлияет, ведь охранники границы обеспечивают надежную охрану государственного рубежа при любых условиях. А вот потенциальным правонарушителям лучше воздержаться от своих намерений, поскольку путешествие по заснеженным горам может быть крайне опасным для жизни и здоровья", — предупредили в ГПСУ.

В службе отметили, что только с начала сентября на участке Западного регионального управления Госпогранслужбы задержали 230 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска.

"Призываем всех граждан не нарушать законы Украины и не подвергать опасности свое здоровье и жизнь", — говорится в сообщении.

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