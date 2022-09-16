Как утеплить частный дом: практические советы и рекомендации

Зима 2022/23 обещает быть холодной и сложной. Поэтому нужно готовиться к ней уже сейчас. Владельцам частных домов пережить холода может быть легче, но существует немало нюансов, о которых нужно подумать рано. Как утеплить дом сосредоточить и снаружи – читайте в материале ТСН.ua.

Если начать работы уже сейчас, то через месяц можно получить эффективный результат, который поможет легче пережить холодное время года.

Чем лучше утеплить дом: пенопластом или минватой

Утепление дома очень важно как для защиты от влаги и огня, так и для экономии затрачиваемой на отопление энергии. Чаще всего на вопрос "чем утеплить дом", можно услышать ответ: минеральной ватой или пенопластом. Это – самые популярные материалы.

Что же выбрать? Чем лучше утеплить дом: пенопластом или минватой? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно сравнить свойства этих материалов.

Пенопласт или пенополистирольные плиты – синтетический пористый полимерный газонаполненный материал, который создан из гранул полистирола, который можно получить с помощью синтетических смол.

Минеральная вата или минераловатные плиты – волокнистый материал, получаемый путем расплавления горных пород, домен из шлаков и смесей. Обычно используются горные породы базальтового типа вулканического происхождения. Поэтому ее иногда называют каменная (базальтовая) вата.

Основные отличия минеральной ваты и пенопласта

Сравнив основные свойства этих материалов, можно понять, чем лучше утеплить дом снаружи:

Теплопроводность – это главное свойство всех теплоизоляционных материалов. В случае с минеральной ватой и пенопластом она практически одинакова — около 0.03-0.04 Вт/(м•К). Звукоизоляция – пенопласт способен лишь отчасти заглушить внешние звуки, а вот фасадная минеральная вата справляется с этой задачей лучше. Звукоизоляционные свойства очень сильно зависят от плотности материала – вата с меньшей плотностью поглощает воздушные шумы, а с большей – ударные звуки. Огнестойкость – пенопласт здесь также однозначно проигрывает, ведь он легко занимается даже при малейшем контакте с огнем, каменная вата не боится высоких температур (ведь это сплав горных вулканических пород), поэтому она является отличным противопожарным материалом. Температура плавления минеральной ваты – более 1000 градусов, а еще она во время горения не выделяет токсичных смол. Паропроницаемость – способность утеплителей поглощать и пропускать влагу можно назвать еще одним важным свойством. Пенополистирольные плиты "не дышат", а потому со временем будут накапливать избыток влаги и плесени. Минеральная вата обладает высокой паропроницаемостью. Устойчивость к вредителям – в пенопласте часто заводятся мыши и крысы, а минеральная вата – непригодная среда для их обитания. Монтаж — технология установки пенопласта быстрее и проще, а вот монтаж минеральной ваты требует квалификации, ведь сложнее. Долговечность – пенопластовое покрытие прослужит около 10 лет, хотя его долговечность можно продлить с помощью дополнительных слоев. Минеральная вата более долговечна – она может служить до 50 лет. Стоимость – здесь все зависит от конкретного производителя и марки, но пенопласт дешевле минеральной ваты.

Какие еще есть способы утеплить дом снаружи

Кроме пенопласта и минеральной ваты для утепления домов снаружи используют также пенополистирол и стекловату. Какие у них свойства и стоит ли их использовать?

Пенополистирол появился немного позже пенопласта и является его усовершенствованной модификацией. Он довольно хороший и дешевый, однако имеет одно "но". Он также не паропроницаем. Поэтому его нежелательно использовать для утепления жилых помещений.

Однако это прекрасный вариант, если вы не знаете, чем утеплить дом в цокольной части и в подвале.

Стекловидная ранее использовалась для утепления практически любых помещений. Даже сейчас, при разборке старых построек, можно увидеть в стенах этот материал. Она отличается невысокой ценой, легким монтажом, высокой паропроницаемостью и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но, она – вредна для здоровья.

Чем утеплить дом изнутри: список материалов и их свойств

Чем утеплить дом изнутри? / Фото: pixabay.com

Теоретически, любое покрытие поможет улучшить общее тепловое сопротивление конструкции. Однако, на практике, для утепления дома изнутри приходится использовать более действенные методы и разные материалы:

Пенопласт – этот материал прекрасно подходит для недорогой и быстрой теплоизоляции. Однако, следует обратить внимание, что пенопласт горюч и может накапливать влагу. Экструдированный пенополистирол – коэффициент его теплопроводности 0,029 – 0,032 Вт/(м•К). Он немного дороже пенопласта и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Минеральная вата – считается самым экологическим методом, если вы хотите утеплить дом изнутри. Она обладает хорошей паропроницаемостью.

Как утеплить дом пенопластом

Чтобы получить эффективный результат, нужно утеплять дом в определенную погоду. Монтажные работы не рекомендуется проводить в дождь, снег, сильный ветер. Следует узнать, будет ли на следующий день после утепления хорошая погода. Это тоже очень важно.

Основные этапы, как утеплить дом пенопластом:

Подготовительный этап – очень важно, чтобы поверхность имела хорошее состояние, а потому ее нужно подготовить к началу работы. Она должна быть чистой, сухой, без сколов и следов коррозии. Если вы собираетесь класть теплоизоляцию на новые стены, то пройдет не менее 4 недель (если они цементные) и минимум 3 месяца (если они железобетонные). Проверить состояние поверхности – существуют определенные манипуляции, которые помогут проверить качество основания: простучите молотком, проведите ладонью, чтобы убедиться, что на поверхности нет пыли, обсыпания и раздутых участков, проверить гладкость с помощью рейки. Устранить грязь и неровности – для очистки основания можно использовать щетку, мойку под давлением или сжатый воздух. Все неровности нужно зачистить, выровнять клеем или раствором штукатурки (толщина каждого слоя должна быть не больше 6 мм). Провести грунтование поверхности – после того, как вы выровняли и очистили основание, его следует покрыть слоем актиловой грунтовки. Такая поверхность станет однородной и более благоприятной для будущих монтажных работ. Монтаж стартовой планки – сначала стоит обозначить высоту цоколя с помощью цветного шнура. Планку фиксируют механическими соединителями, а в крайние отверстия с обеих сторон вставляют анкерные крепления. Подготовить клей и зафиксировать термоизоляционные плиты – разводить клей нужно по инструкции от производителя, затем нанести раствор на плиту пенопласта и приклеить ее к фасаду. Финальные штрихи – удалите остатки клея, проверьте поверхность с помощью уровня, заполните щели между плитами, отшлифуйте поверхность плит. Монтаж крепежных дюбелей – его можно начинать не ранее чем через 24 часа после фиксации плит. Выполнить армированный слой – к этому этапу приступают только через 3 суток после приклеивания теплоизоляции. Поверхность покрывают тонким слоем раствора клея, а затем фиксируется армированная сетка.

Только после этого можно приступать к отделочным работам.

Если вы хотите лучше понять, как утеплить дом пенопластом, удивительность видео:

Как утеплить дом минеральной ватой снаружи и изнутри

Существует несколько способов, как утеплить дом минватой снаружи. И все они зависят от того, из какого материала построен дом и состояние стен:

"Колодезное" — минеральную вату размещают между стеной и облицовкой из кирпича, бетона и т.д. Каркасный, сухой или вентилируемый метод – подходит для стен из любого материала. Плиты укладываются как можно плотнее в каркас из металла. К поверхности они крепятся с помощью дюбелей-зонтов и клея. Однако, остается специальное пространство, через которое проходит воздух. Мокрое — минеральную вату прикладывают к стене, фиксируют клеевым раствором и дюбелями. Покрытие должно стать однородным – без отверстий и шквов. Его толщина не менее 15 см. Такой метод идеально подходит для стен из пеноблоков, газоблоков или кирпичей.

Если вы хотите узнать, как утеплить дом минватой изнутри – тогда стоит обратить внимание на эти три эффективных метода:

Каркасный метод – к стене крепятся металлические или деревянные рейки (расстояние от стены 50-100 мм), а между ними плотно украшают минеральную вату. Поверх добавляют плиты из гипсокартона, а затем производят декоративную отделку. На скобах – подходит для пенобетонных и деревянных стен. В них нужно забить крепежные скобы, имеющие П-образную форму. На них надеть полосы минеральной ваты, они должны плотно укладываться друг к другу. Материал должен лечь "гармошкой". Цокольный карниз – очень простой метод. Цокольный профиль крепят снизу к стене с помощью дюбелей, а затем снизу вверх укладывают минеральную вату. Ее крепят с помощью клея или дюбелей.

Если все сделать правильно, то зимой внутри дома будет гораздо теплее, а энергию можно будет использовать более экономно.