В Госдуме решили бороться с уклонистами от мобилизации: что предлагают

В российской Госдуме хотят бороться с мужчинами, пытающимися уклониться от частичной мобилизации, объявленной президентом Владимиром Путиным. В частности, предлагают лишить уклонистов права работать в госструктурах.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

С инициативой выступил "депутат от крымского региона" Михаил Шеремет. Он разрабатывает соответствующий законопроект.

"Считаю нецелесообразным тянуть силой человека в армию или запрещать всем бежавшим от мобилизации вернуться назад. Если они не хотят отстаивать и защитить пределы своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает", — заявил он.

Частичная мобилизация в России

Призыв в армию объявил президент Путин 21 сентября во время обращения к народу. Заявлялось, что в армию будут мобилизовать людей с опытом, но на практике повестки начали вручать не только им. Как следствие, мужчины начали бежать из страны, что повлекло за собой огромные очереди на границе с Грузией. СМИ пишут, что из страны уехали 700 тысяч человек.

Многие россияне, которые в армию ушли, уже оказались в Украине. На войне уже около десяти тысяч мобилизованных. В РФ в это время нарисовали цифру потерь вновь призванных солдат: подтвердили гибель пятерых "мобиков" из Челябинской области.

Именно эта цифра вызвала в РФ волну недовольства военным командованием. Ведь блоггеры пишут, что цифры гораздо больше. Более того — прогнозируют, что к концу зимы армия потеряет 10 тысяч мобилизованных.

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