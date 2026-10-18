Купить жилье станет реальнее: для кого снизили ипотеку за «єОселя»

єОселя под 7%

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В украинской программе льготного ипотечного кредитования «єОселя» появилась специальная модель, рассчитанная на поддержку молодых семей. Согласно новым условиям, процентная ставка составляет 7% годовых в первые три года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Снижение ставки «єОселя»: кому доступны новые условия

После первых трех льготных лет процентная ставка с четвертого по десятый год составит 10% и будет устанавливаться на уровне 12%, начиная с одиннадцатого года.

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В то же время для семей предусмотрели новый стимул: за каждого ребенка, который родится или будет усыновлен уже после получения кредита, ставка будет снижаться на 2 процентных пункта, однако она не может опускаться ниже 0,1%.

«Заемщики по этой модели смогут покупать жилье „на вырост“. Стоимость и площадь жилья для такой модели могут превышать нормативные параметры до 40%», — объясняет премьер.

Всю разницу в стоимости клиенты покрывают за счет собственного взноса. Купить жилье большей площади по этой модели можно только в новостройках или в домах, которые были введены в эксплуатацию не более трех лет назад.

Кроме того, усовершенствовали и процедуру проверки имущественного положения будущих заемщиков. Это нужно, чтобы избежать злоупотреблений государственной программой, и чтобы помощь получали только те, кто действительно отвечает условиям поддержки.

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«Эти изменения нужны, чтобы молодые семьи могли сразу выбрать жилье, где будет место для детей, платить за кредит меньше с появлением каждого ребенка и, что важно, — планировали будущее в Украине», — добавил Корецкий.

Жилье в Украине: последние новости

Напомним, в Украине стартует реформа жилищной политики: новый закон «Об основных принципах жилищной политики» отменяет устаревший советский Жилищный кодекс и заменяет квартирные очереди европейскими инструментами, среди которых ключевой является социальная аренда.

Управлять фондом социального жилья будут муниципальные некоммерческие операторы, а прозрачность распределения обеспечит Единая информационно-аналитическая система. Специальный закон о параметрах дохода, стоимости и нормах площади запланировано принять в I квартале 2027 года в рамках программы Ukraine Facility, при этом средства от аренды будут направляться в револьверный фонд для нового строительства.

Главным принципом социальной аренды является ее финансовая доступность: арендная плата не будет превышать 30% дохода семьи, а остальное будет компенсировать государство или община. Приоритетный доступ к этой программе и другим комбинированным инструментам поддержки будут иметь ВПЛ, ветераны и пострадавшие от войны, на обеспечение жилищных нужд которых заложено более 43 млрд гривен до конца 2027 года.

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Первые социальные квартиры построят в рамках пилотного проекта за деньги Европейского инвестиционного банка в пяти городах: Кропивницком, Кременчуге, Львове, Николаеве и Житомире. Построенное жилье будет оставаться в коммунальной собственности общин, а решение о его предоставлении будут принимать местные власти для приоритетных категорий при соблюдении финансового фильтра.

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