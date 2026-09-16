Квартиру станет купить легче: Рада приняла новые правила для ипотеки

Жилье в кредит / © pexels.com

Реклама

В Украине изменят механизм привлечения банками долгосрочного финансирования и приблизят украинский финансовый рынок к стандартам Европейского Союза. Одно из направлений, на которое ожидают влияния новых правил, — ипотечное кредитование.

Об этом говорится в законопроекте №15172 «О секьюритизации и облигациях с покрытием», за который Верховная Рада 16 сентября проголосовала в количестве 278 голосов народных депутатов.

Реклама

Закон об ипотеке: что известно

Проблема долгосрочных кредитов состоит в том, что выданные банком деньги остаются вложенными в ссуды на многие годы. Это ограничивает возможность финансового учреждения использовать те же ресурсы для новых кредитов.

Реклама

Новый механизм предполагает возможность объединять уже выданные кредиты, в том числе ипотечные, в пулы и использовать их для выпуска ценных бумаг. Так, банки смогут привлекать средства инвесторов под такие активы и возвращать часть ресурсов в обращение.

В результате финансовые учреждения получат дополнительный инструмент для финансирования новых долгосрочных ссуд гражданам и бизнесу.

Как будет работать секьюритизация

Для работы механизма предусмотрено создание специализированных финансовых компаний SPV. Они будут покупать у банков портфели кредитов, после чего будут выпускать под них ценные бумаги для привлечения финансирования инвесторов.

Отдельно закон внедряет в Украине два европейских инструмента — секьюритизационные облигации и облигации с покрытием.

Реклама

Привлекать долгосрочные средства с помощью таких инструментов могут не только украинские инвесторы. Документ предусматривает возможность привлечения институционального и иностранного капитала.

Что предусматривает новый закон

Среди ключевых положений документа:

введение секьюритизационных облигаций и облигаций с покрытием;

создание специализированных компаний SPV для работы с кредитными портфелями банков;

дополнительные гарантии для инвесторов, которые смогут потребовать выполнения обязательств как от эмитента, так и за счет обеспечения;

обособление активов, обеспечивающих выплаты по ценным бумагам, от ликвидационной массы банка в случае его банкротства;

независимый контроль за пулами покрытия и управлением кредитами при возникновении проблем в банке;

введение европейского стандарта STS — Simple, Transparent and Standardised, то есть простых, прозрачных и стандартизированных секьюритизации.

Для реализации реформы также предусмотрены изменения более чем 15 законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность, рынки капитала и депозитарную систему.

Станет ли ипотека дешевле

Ожидаемый эффект от новой модели — увеличение доступных банкам ресурсов для долгосрочного кредитования. По замыслу авторов дополнительное финансирование может способствовать увеличению объемов ипотеки и создать условия для потенциального удешевления кредитов.

Реклама

В то же время, сам факт принятия закона не означает автоматического снижения ставок по ипотеке. Речь идет о создании нового механизма привлечения средств, который банки могут использовать для расширения кредитования.

Отдельно закон может иметь значение для финансирования жилья для внутренне перемещенных лиц и привлечения инвестиций в восстановление Украины.

Документ также является частью адаптации украинского финансового законодательства к нормам ЕС и отвечает требованиям расширенной программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Напомним, ранее стало известно, что ветераны и семьи павших защитников получат льготную ипотеку «єОселя» под 3%.

Правительство также обновило нормы площади жилья для всех заемщиков.

Новости партнеров

Новости партнеров