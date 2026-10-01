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- Украина
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Первые заморозки уже рядом: синоптик назвала области, где ожидается понижение температуры
В ночь на 2 октября из-за влияния мощного антициклона в нескольких регионах Украины ожидаются первые ночные заморозки на почве, хотя днем все еще будет держаться сухая и относительно теплая погода.
В пятницу, 2 октября, синоптическая ситуация в Украине будет оставаться под влиянием мощного антициклона области высокого атмосферного давления. По всей стране ожидается сухая и ясная погода, но безоблачные ночи принесут с собой первые заморозки.
Об этом в своем прогнозе в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По словам Диденко, из-за ясной и звездной погоды в ближайшую ночь существует высокая вероятность заморозков на почве.
Где ждать заморозков
Ночные заморозки коснутся не всей территории Украины, а охватят следующие регионы:
западные и северные области;
Виннитчину;
Черкасщину;
Полтавщину.
Синоптик отмечает, что речь идет о заморозках преимущественно на почве, а не в воздухе (исключение — Карпаты, где возможно снижение температуры и в воздухе).
Дневная температура
Несмотря на прохладные ночи, днем 2 октября в большинстве областей воздух прогреется до +16…+18 °C.
Свежее всего будет на северо-востоке: в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской ожидается +12…+16 °C.
Теплее всего: на Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +20…+22 °C.
Погода в Киеве
В Киеве 2 октября прогнозируется ясная и сухая погода с дневной температурой до +16 °C. Ночные заморозки на почве в столичном регионе вероятны только в окрестностях или области.
Наталья Диденко подытожила, что в целом теплая и сухая погода в Украине еще продлится.
Напомним, по предварительным прогностическим расчетам Укргидрометцентра, октябрь в Украине начнется со спокойной, солнечной и теплой погоды.