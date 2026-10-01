Первые заморозки уже рядом: синоптик назвала области, где ожидается понижение температуры

Первые заморозки / © Getty Images

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В пятницу, 2 октября, синоптическая ситуация в Украине будет оставаться под влиянием мощного антициклона области высокого атмосферного давления. По всей стране ожидается сухая и ясная погода, но безоблачные ночи принесут с собой первые заморозки.

Об этом в своем прогнозе в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, из-за ясной и звездной погоды в ближайшую ночь существует высокая вероятность заморозков на почве.

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Где ждать заморозков

Ночные заморозки коснутся не всей территории Украины, а охватят следующие регионы:

западные и северные области;

Виннитчину;

Черкасщину;

Полтавщину.

Синоптик отмечает, что речь идет о заморозках преимущественно на почве, а не в воздухе (исключение — Карпаты, где возможно снижение температуры и в воздухе).

Дневная температура

Несмотря на прохладные ночи, днем 2 октября в большинстве областей воздух прогреется до +16…+18 °C.

Свежее всего будет на северо-востоке: в Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской ожидается +12…+16 °C.

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Теплее всего: на Закарпатье и в Крыму столбики термометров поднимутся до +20…+22 °C.

Погода в Киеве

В Киеве 2 октября прогнозируется ясная и сухая погода с дневной температурой до +16 °C. Ночные заморозки на почве в столичном регионе вероятны только в окрестностях или области.

Наталья Диденко подытожила, что в целом теплая и сухая погода в Украине еще продлится.

Напомним, по предварительным прогностическим расчетам Укргидрометцентра, октябрь в Украине начнется со спокойной, солнечной и теплой погоды.

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