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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Землю накроют затяжные магнитные бури — сколько дней будет штормить

Ученые предупредили о вспышке на Солнце и сильном геомагнитном шторме.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В целом ожидаемые магнитные бури на октябрь будут носить умеренный характер с несколькими выраженными пиками.

В целом ожидаемые магнитные бури на октябрь будут носить умеренный характер с несколькими выраженными пиками. / © ТСН.ua

В начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, СМЭ начнет взаимодействовать с магнитным полем Земли и после столкновения 1-2 октября будет наблюдаться магнитная буря уровня STORM G1.

  • 1 октября на Солнце станет проявляться выброс, геомагнитная ситуация ожидается повышенной, но без магнитной бури.

  • 2 октября вероятна наиболее заметная активизация. Ученые прогнозируют магнитную бурю уровня G1.

  • 3 октября последствия выброса постепенно ослабевают, однако повышенная геомагнитная активность еще может сохраняться.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

  • Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

  • Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя.

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