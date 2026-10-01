Землю накроют затяжные магнитные бури — сколько дней будет штормить

В целом ожидаемые магнитные бури на октябрь будут носить умеренный характер с несколькими выраженными пиками. / © ТСН.ua

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В начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, СМЭ начнет взаимодействовать с магнитным полем Земли и после столкновения 1-2 октября будет наблюдаться магнитная буря уровня STORM G1.

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1 октября на Солнце станет проявляться выброс, геомагнитная ситуация ожидается повышенной, но без магнитной бури.

2 октября вероятна наиболее заметная активизация. Ученые прогнозируют магнитную бурю уровня G1.

3 октября последствия выброса постепенно ослабевают, однако повышенная геомагнитная активность еще может сохраняться.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

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Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя.

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