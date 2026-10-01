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Землю накроют затяжные магнитные бури — сколько дней будет штормить
Ученые предупредили о вспышке на Солнце и сильном геомагнитном шторме.
В начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, СМЭ начнет взаимодействовать с магнитным полем Земли и после столкновения 1-2 октября будет наблюдаться магнитная буря уровня STORM G1.
1 октября на Солнце станет проявляться выброс, геомагнитная ситуация ожидается повышенной, но без магнитной бури.
2 октября вероятна наиболее заметная активизация. Ученые прогнозируют магнитную бурю уровня G1.
3 октября последствия выброса постепенно ослабевают, однако повышенная геомагнитная активность еще может сохраняться.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя.