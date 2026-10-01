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Дата публікації
Категорія
Різне
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Землю накриють затяжні магнітні бурі — скільки днів штормитиме

Вчені попередили про спалах на Сонці та сильний геомагнітний шторм.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Загалом очікувані магнітні бурі на жовтень матимуть помірний характер із кількома вираженими піками

Загалом очікувані магнітні бурі на жовтень матимуть помірний характер із кількома вираженими піками / © ТСН.ua

На початку жовтня геомагнітна ситуація може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.

За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism, СМЕ почне взаємодіяти з магнітним полем Землі й після зіткнення 1−2 жовтня спостерігатиметься магнітна буря рівня STORM G1.

  • 1 жовтня на Сонці почне проявлятися викид, геомагнітна ситуація очікується підвищеною, але без магнітної бурі.

  • 2 жовтня ймовірна найбільш помітна активізація. Вчені прогнозують магнітну бурю рівня G1.

  • 3 жовтня наслідки викиду мають поступово слабшати, проте підвищена геомагнітна активність ще може зберігатися.

Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур

  • Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу.

  • Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду.

  • Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю.

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