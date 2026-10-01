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Землю накриють затяжні магнітні бурі — скільки днів штормитиме
Вчені попередили про спалах на Сонці та сильний геомагнітний шторм.
На початку жовтня геомагнітна ситуація може помітно змінитися через викид корональної маси, який стався на Сонці 28 вересня.
За прогнозом науковців British Geological Survey Geomagnetism, СМЕ почне взаємодіяти з магнітним полем Землі й після зіткнення 1−2 жовтня спостерігатиметься магнітна буря рівня STORM G1.
1 жовтня на Сонці почне проявлятися викид, геомагнітна ситуація очікується підвищеною, але без магнітної бурі.
2 жовтня ймовірна найбільш помітна активізація. Вчені прогнозують магнітну бурю рівня G1.
3 жовтня наслідки викиду мають поступово слабшати, проте підвищена геомагнітна активність ще може зберігатися.
Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу.
Підтримувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду.
Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам, відмовитися від алкоголю.