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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітні бурі 29 вересня: до чого готуватися метеозалежним

У понеділок, 29 вересня, сильних геомагнітних збурень не прогнозують.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітні бурі 29 вересня 2026 року — прогноз на сьогодні

Магнітні бурі 29 вересня 2026 року — прогноз на сьогодні / © Associated Press

У вівторок, 29 вересня, геомагнітна активність залишатиметься низькою. За прогнозами, магнітних бур цього дня не очікується.

Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.

За прогнозом BGS, у період від полудня 29 вересня до полудня 30 вересня середній та максимальний рівні глобальної геомагнітної активності будуть на рівні «тиша». Такий самий прогноз служба дає і на період від 30 вересня до 1 жовтня.

У Британській геологічній службі також зазначили, що після нещодавнього проходження високошвидкісного потоку корональної діри параметри сонячного вітру повернулися до фонових рівнів.

Водночас, за даними Meteoagent на 29 вересня, К-індекс становить 2, що також відповідає низькій геомагнітній активності. Також сервіс вказує на сонячний спалах класу B6.

Магнітна буря 29 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 29 вересня. Фото: Мeteoagent.

Нагадаємо, геомагнітні бурі можуть впливати на електромережі, роботу космічних апаратів і радіосигнали, які проходять через іоносферу або відбиваються від неї. Цей показник також важливий для спостереження за полярним сяйвом.

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