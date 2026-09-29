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Магнітні бурі 29 вересня: до чого готуватися метеозалежним
У понеділок, 29 вересня, сильних геомагнітних збурень не прогнозують.
У вівторок, 29 вересня, геомагнітна активність залишатиметься низькою. За прогнозами, магнітних бур цього дня не очікується.
Про це повідомляють портал meteoagent та Британська геологічна служба.
За прогнозом BGS, у період від полудня 29 вересня до полудня 30 вересня середній та максимальний рівні глобальної геомагнітної активності будуть на рівні «тиша». Такий самий прогноз служба дає і на період від 30 вересня до 1 жовтня.
У Британській геологічній службі також зазначили, що після нещодавнього проходження високошвидкісного потоку корональної діри параметри сонячного вітру повернулися до фонових рівнів.
Водночас, за даними Meteoagent на 29 вересня, К-індекс становить 2, що також відповідає низькій геомагнітній активності. Також сервіс вказує на сонячний спалах класу B6.
Нагадаємо, геомагнітні бурі можуть впливати на електромережі, роботу космічних апаратів і радіосигнали, які проходять через іоносферу або відбиваються від неї. Цей показник також важливий для спостереження за полярним сяйвом.