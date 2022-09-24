Лукашенко зайшов занадто далеко, його налякали - експерт

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилився, він був упевнений, що Україна довго не протримається. Це призвело до низки помилок.

Про це ексклюзивно ТСН.ua розповів експерт Українського інституту майбутнього, політолог Ігар Тишкевич.

"Його позиція дуже проста. І ця мотивація незмінна роками – він робить все, що може підсилювати його владу. І крапка. Тут немає зовнішньополітичних цінностей, тут немає союзницьких зобов'язань, це питання влади", - зазначив він.

Ігар Тишкевич пропонує пригадати передісторію, коли Білорусь перебувала у стані політичної кризи.

"Фаза політичної кризи почалась у 20 році. Навіть з точки зору російського вектора Лукашенка 20 року подивіться зараз, будь ласка, програми Соловйова, Скабєєвой тощо – до 19. 08. 2000 року. Це дуже яскрава дата. До цього року російські ЗМІ активно грали на боці опонентів Лукашенка. Тому що в питаннях збереження влади Лукашенко зайшов дуже далеко (пам'ятаєте конфлікт з Росією?). Його налякали. І в результаті був чи то компроміс, чи то домовленість, що Лукашенко йде російським вектором. На тлі, в тому числі західних санкцій, обурення репресіями у Білорусі тощо. Росія підсилила свій вплив. Два роки країна в такому затиснутому режимі. І далі у Лукашенка від 29 числа була дуже важлива, як він вважав, політична комбінація. Він проводив референдум з нової конституції. І, наскільки я розумію, хоча це може бути не так, зважаючи на поведінку білоруської влади, це була дуже проста домовленість – росіяни не лізуть у цей референдум, але роблять, що хочуть, з білоруською територією", - вважає експерт.

Окрім того, за словами Тишкевича, Лукашенко свято вірив в те, що Україна довго не протримається, що вона неспроможна протистояти російському вторгненню.

"В принципі, такої самої думки притримувалась значна частина наших сьогоднішніх партнерів", - підсумував політолог.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко заявив, що поразки Росії на фронті в Україні впливають на Лукашенка. Він може вести сепаратні переговори із Заходом про гарантії безпеки для себе в разі відходу від влади.

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